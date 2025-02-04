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Posted 4 февраля, 07:50

Published 4 февраля, 07:50

Modified 4 февраля, 07:52

Updated 4 февраля, 07:52

Мужчину убили из-за ревности в Уфе

Ревность и многочисленные удары: уфимца осудят за жестокое убийство знакомого

4 февраля 2025, 07:50
Фото: СК РБ.

Мужчину убили из-за ревности в Уфе

Уфимца осудят за жестокое убийство знакомого, совершённое более десяти лет назад, сообщает СК по Башкирии во вторник, 4 февраля.

Почти 11 лет назад в больницу привезли побитого 35-летнего мужчину, который умер через месяц. Выяснилось, что к ней привели осложнения от травмы живота. Тогда не удалось выяснить, кто так сильно избил горожанина. Уголовное дело превратилось в так называемый «глухарь». Но про него не забыли.

Так, в 2024 году были повторно изучены материалы дела и приняты другие меры. В итоге выяснилось, что незадолго до смерти горожанин поссорился со знакомым. Последний под давлением фактов во всём признался и рассказал подробности. Кроме того, подозреваемого привезли на место совершения преступления, где он показал, как произошло преступление, и сообщил, что привело к расправе.

Так, 35-летний мужчина познакомился на улице с уфимцем и его спутницей, после чего компания решила выпить. Застолье обратилось конфликтом на почве ревности, который закончился многочисленными ударами горожанину.

Уголовное дело направлено в суд. Житель Уфы сможет надолго сесть за жесткое убийство на длительный срок, предусмотренный ст. 105 УК РФ.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о совершенном жрицей любви убийстве: ее жертвой стал постоянный клиент в Новом Уренгое.

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