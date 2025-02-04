Ревность и многочисленные удары: уфимца осудят за жестокое убийство знакомого

Posted 4 февраля, 07:50
Published 4 февраля, 07:50
Modified 4 февраля, 07:52
Updated 4 февраля, 07:52
Почти 11 лет назад в больницу привезли побитого 35-летнего мужчину, который умер через месяц. Выяснилось, что к ней привели осложнения от травмы живота. Тогда не удалось выяснить, кто так сильно избил горожанина. Уголовное дело превратилось в так называемый «глухарь». Но про него не забыли.
Так, в 2024 году были повторно изучены материалы дела и приняты другие меры. В итоге выяснилось, что незадолго до смерти горожанин поссорился со знакомым. Последний под давлением фактов во всём признался и рассказал подробности. Кроме того, подозреваемого привезли на место совершения преступления, где он показал, как произошло преступление, и сообщил, что привело к расправе.
Так, 35-летний мужчина познакомился на улице с уфимцем и его спутницей, после чего компания решила выпить. Застолье обратилось конфликтом на почве ревности, который закончился многочисленными ударами горожанину.
Уголовное дело направлено в суд. Житель Уфы сможет надолго сесть за жесткое убийство на длительный срок, предусмотренный ст. 105 УК РФ.
Напомним, ранее Mkset сообщал о совершенном жрицей любви убийстве: ее жертвой стал постоянный клиент в Новом Уренгое.