Ревность и многочисленные удары: уфимца осудят за жестокое убийство знакомого

Так, в 2024 году были повторно изучены материалы дела и приняты другие меры. В итоге выяснилось, что незадолго до смерти горожанин поссорился со знакомым. Последний под давлением фактов во всём признался и рассказал подробности. Кроме того, подозреваемого привезли на место совершения преступления, где он показал, как произошло преступление, и сообщил, что привело к расправе.