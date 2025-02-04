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Posted 4 февраля, 11:08

Published 4 февраля, 11:08

Modified 4 февраля, 11:28

Updated 4 февраля, 11:28

В Башкирии заметили дефицит инсулина

Путин помог ненадолго: жители Башкирии снова жалуются на медицину

4 февраля 2025, 11:08
Фото: 1MI.

В Башкирии заметили дефицит инсулина

Люди из Салавата жалуются на отсутствие инсулина: местная жительница оставила свой «крик души» по наболевшей теме в городском паблике в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 4 февраля.

— У меня уже иссякли силы… С декабря ни грамма инсулина для диабетиков в Салавате. Вместо необходимого препарата дают по одной ампуле, и то не тот, который нужен, — написала подписчица.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин на последней «прямой линии» говорил, что регионы обеспечены всем необходимым в плане препаратов, а на деле, как отмечает женщина, «одно разочарование».

— Пожалуйста, кто-то, помогите решить эту проблему, ведь здоровье людей ставится под угрозу, — умоляет подписчица.

Звонок Путину спас жительницу Башкирии
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Часть комментаторов выступила в поддержку женщины.

 — Как жить без инсулина? Я один шприц0ручку купила за 600₽. Жду звонка каждый день, — написала, в частности, пользовательница с ником Миля Рамиля.

Mkset запросил комментарий у Минздрава Башкирии по данному поводу. Как только мы его получим — он будет опубликован.

Напомним, во время декабрьской прямой линии жительница Нефтекамска обратилась к Путину. Женщина заявила, что страдает диабетом и не может получить положенный ей инсулин. В ответ президент пообещал «устранить сбои». После этого в Республике Башкортостан «зашевелились» чиновники местного Минздрава, вопрос горожанки был решён. Также ведомство отчиталось, что с наличием препарата в регионе всё в порядке.

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