Бизнес сделал своё дело — бизнес может кинуть вас: строители сдают голые новостройки

Благоустройство придомовой территории подразумевает различные и многочисленные виды работ и является задачей застройщика. Красивая и комфортная для жильцов территория вокруг дома должна соответствовать современным требованиям. К ним относятся: асфальтирование, озеленение, установка, детских площадок, освещение, парковка. Прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений на имя руководителей.