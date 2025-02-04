Бизнес сделал своё дело — бизнес может кинуть вас: строители сдают голые новостройки

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Posted 4 февраля, 05:10

Published 4 февраля, 05:10

Modified 4 февраля, 06:57

Updated 4 февраля, 06:57

Прокуратура взяла под контроль строителей Башкирии

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4 февраля 2025, 05:10
Фото: 1MI.

Прокуратура взяла под контроль строителей Башкирии

Прокурорская проверка выявила нарушения по шести домам, расположенным в Кировском и Ленинском районах Уфы, Уфимском районе и Кумертау, об этом сообщили на сайте надзорного ведомства во вторник, 4 февраля.

У застройщиков отсутствуют документы, подтверждающие их полное соответствие положениям проекта строительства, а также безопасность эксплуатации детских площадок, внутренних дорог и малых архитектурных форм.

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Благоустройство придомовой территории подразумевает различные и многочисленные виды работ и является задачей застройщика. Красивая и комфортная для жильцов территория вокруг дома должна соответствовать современным требованиям. К ним относятся: асфальтирование, озеленение, установка, детских площадок, освещение, парковка. Прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений на имя руководителей.

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