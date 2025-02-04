Бизнес сделал своё дело — бизнес может кинуть вас: строители сдают голые новостройки

Posted 4 февраля, 05:10
Published 4 февраля, 05:10
Modified 4 февраля, 06:57
Updated 4 февраля, 06:57
У застройщиков отсутствуют документы, подтверждающие их полное соответствие положениям проекта строительства, а также безопасность эксплуатации детских площадок, внутренних дорог и малых архитектурных форм.
Благоустройство придомовой территории подразумевает различные и многочисленные виды работ и является задачей застройщика. Красивая и комфортная для жильцов территория вокруг дома должна соответствовать современным требованиям. К ним относятся: асфальтирование, озеленение, установка, детских площадок, освещение, парковка. Прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений на имя руководителей.