Прием у психолога — дань моде, признак слабости или интеллекта?

Posted 4 февраля, 09:17
Published 4 февраля, 09:17
Modified 4 февраля, 09:24
Updated 4 февраля, 09:24
— Меня раздражает повальное увлечение психологией, причем как среди взрослых, так и молодежи. Моя дочь утверждает, что ей необходим специалист. Жена ей потакает, а психолог берет 3000 за час. А я в случае отказа — «токсичный абьюзер».
Я понимаю, когда в жизни происходят серьёзные, травмирующие психику случаи. Но нет же. Все стали нежными снежинками, нахватались поверхностных знаний по психологии, пытаются учить других. Что за мода на самостоятельное выявление модных психических заболеваний и публичные признания в этом? Раньше такие диагнозы скрывали, а теперь чуть ли не с гордостью рассказывают о биполярном расстройстве, панических атаках? По-моему перебор. Как раньше то без психологов жили — спрашивает Олег, бизнесмен из Уфы.
Сколь же стоит сеанс у психолога в Уфе? Какие цены сегодня на рынке услуг, мы уточнили на популярном российском интернет-сервисе для размещения объявлений. Ценовой разброс достаточно велик. От 15 тысяч за онлайн сеанс (при 100% предоплате четырех консультаций предоставляется скидка 33%) — до 250 рублей. Но средний диапазон цен от 1,5 до 3,5 тысяч рублей.
— Психолог обязательно должен иметь психологическое образование, полное или как второе высшее. Это первооснова — диплом высшего заведения. Остальные повышения и направления обознаются либо дипломом о повышении квалификации или сертификатами об обучении, — отвечает Светлана Крыгина квалифицированный психолог со стажем 17 лет.
— Психолог — это человек с гуманитарным образованием. Он использует психологические практики. К психологу могут обратиться здоровые невротики. Человек, запутавшийся в собственных ситуациях. По восприятию окружающего мира. Если в процессе наблюдения просматривается плохо контролируемая агрессия, мания, шизоидное состояния. Тогда клиенту рекомендуют пообщаться с психотерапевтом. Только психотерапевт назначает медикаментозное лечение. У психотерапевта обязательное медицинское образование. Вместе с психологическими практиками, психотерапевтическим лечением специалисты помогают клиенту, — отвечает Светлана Крыгина, квалифицированный психолог со стажем 17 лет.
Психолог — занимается психически здоровыми людьми. Не выписывает лекарства, не ставит диагнозы, а помогает людям налаживать отношения с самим собой и другими людьми.
Психиатр — это прежде всего человек с высшим медицинским образованием. Врач, который, как правило, занимается тяжелыми психическими расстройствами при помощи медикаментов.
— Шестиклассник с непростым характером бескомпромиссно заявляет, что не будет на уроках труда заниматься резьбой по дереву на уроках трудового обучения, потому что у него СДВГ. Он не может сосредоточиться, поэтому не будет этим заниматься, делится педагог общеобразовательной школы Уфы Рената.
СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Неврологическое поведенческое расстройство, проявляющееся трудностями концентрации и поддержания внимания, чрезмерной двигательной активностью и несдержанностью.
Кто ставит такие диагнозы? Откуда дети и подростки узнает о них? Некоторые современные молодые люди легко отыскивают и озвучивают «свои диагнозы»: «социопат», «ПТСР», «СДВГ», «РПП», «биполярочка», «селфхарм». Они изучают симптомы в интернете, чаще всего в TikTok. Делятся полученной между собой и без тени сомнения приписывают себе серьезные заболевания. Роль этой социальной сети в распространении информации об СДВГ оказалась весьма значимой.
Однако, по мнению экспертов, были проведены исследования, которые доказали, что в 50-ти наиболее популярных роликов в TikTok, которые содержат в себе сведения о способах диагностики СДВГ, достоверны лишь четыре! Остальные оказались недостоверными. По мнению психиатров изучивших их.
— Но чаще всего причина кроется не в реальных психических проблемах, а в банальном дефиците родительского внимания. Нужно разбираться, почему молодые люди это делают? Есть несколько вариантов. Первое, кода они действительно это придумывают. А второй, кода реально человек болеет. У него уже есть какие-то сомнения, нарушения в психике. Есть разные случаи. Например, как у третьекурсников происходит. Он вычитал, увидел информацию и примеряет ее на себе. Посмотрит, вроде все у него тоже самое есть. Бывает, что таким образом проявляются симптомы самозащиты. Когда ребенка обижают в школе. Называют трусом. Он хорохорится, а проблема внутри ребенка никуда не девается. Симптомы есть. Так появляются панические атаки. От давления общества. Давления домашних. Если говорить человеку: не бойся, страх сам по себе не проходит. Нужно искать первопричину. Ведь есть такая психологическая проблема, как паника, страх увиденного. Много негативной информации, которая копится внутри. Иммунитет стрессовых состояний разрушается. И могут возникнуть различные расстройства, — объяснила Светлана Крыгина, квалифицированный психолог со стажем 17 лет.
В каждом конкретном случае нужно разбираться. Часто причиной является внутренний страх. Кто-то винит только себя, кто-то наоборот, окружающих. С этим помогает разобраться психолог.
— Проблема не в подростке, а в его родителях. Подросток — это отражение. Поэтому в работе с подростками приглашают родителей.
А вот взрослые не все согласны работать над собой. Вот Интернет и воспитывает наших детей. Годами. А от психолога требуют быстро и дëшево, — объяснила Светлана Крыгина, квалифицированный психолог со стажем 17 лет.
Подростки рассуждают по-другому. И мнения разные.
— Ваше поколение было воспитано под лозунгом: «Не отличайся от других, не позорься и т. д». Люди с особенностями развития и физическими недостатками были неудобны, не нужны. Их стыдились собственные родители. Сейчас другое время толерантности и уважение к личности.
Если у человека реально траблы и есть болячки такого рода, лучше предупреждать общество. А не прятать, — говорит Эльмир, 14 лет, Уфа.
— Просто сейчас очень сильно развился культ продуктивности, культ саморазвития, самообразования, здорового образа жизни. Просто, потому что это модно. И все. И проблемы, если они возникают, решаются со специалистами. А не на кухне со спиртным, как было принято раньше. В этом нет ничего зазорного, — Амира 16 лет Уфа.
В чем заключается задача психолога? Почему к некоторые люди «подсаживаются» и ходят к специалистам годами? Морально зависят от них?
— Многие приходят за панацеей. Вот скажите, как сделать, как сказать, как выйти из ситуации? Которую он создал и держит обоими руками, не выпуская от себя. Будучи целиком и полностью уверенным, что он прав, что только так и может быть и только так истина. Развернуть его, показать — это одно. Или показать ему, что он неправильно видит ситуацию, но только так, чтобы он сам это увидел и почувствовал. А есть еще и моменты, где человек должен поработать над собой. Вот здесь и возникают проблемы. Человек не хочет работать. Вот дайте ему готовое решение и все. Отсюда и идут байки: помог психолог или не помог. Если клиент готов работать над собой, по-настоящему изменить ситуацию, трудиться хочет, тогда дела хорошо обстоят. Хватает 3-4, максимум 5-6 сеансов. Затягивается только тогда, когда человеку нравится ходить к психологу, ныть и увиливать от собственных действий, — объяснила Светлана Крыгина, квалифицированный психолог со стажем 17 лет.
Средние цены на услуги психолога в Уфе от 1,5 до 3,5 тысяч рублей за сеанс.
Психолог обязательно должен иметь психологическое образование.
В каждом отдельном случае, когда подростки говорят о наличии психиатрического диагноза нужно разбираться со специалистом. Причины таких заявлений бывают разные.
Психолог не панацея. Задача специалиста стать незаметным звеном в процессе, когда человек сам решает свои проблемы, которые он сам же и создал, но не осознает. Поэтому работа психолога бывает длительной и кропотливой.