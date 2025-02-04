Прием у психолога — дань моде, признак слабости или интеллекта?

Кто ставит такие диагнозы? Откуда дети и подростки узнает о них? Некоторые современные молодые люди легко отыскивают и озвучивают «свои диагнозы»: «социопат», «ПТСР», «СДВГ», «РПП», «биполярочка», «селфхарм». Они изучают симптомы в интернете, чаще всего в TikTok. Делятся полученной между собой и без тени сомнения приписывают себе серьезные заболевания. Роль этой социальной сети в распространении информации об СДВГ оказалась весьма значимой.