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Posted 4 февраля, 08:42

Published 4 февраля, 08:42

Modified 4 февраля, 09:27

Updated 4 февраля, 09:27

Лихача из Уфы оштрафовали за дрифт

Понты на дорогой иномарке закончились в полиции

4 февраля 2025, 08:42
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

Лихача из Уфы оштрафовали за дрифт

Инспекторы уфимской Госавтоинспекции вычислили нарушителя благодаря посту в Telegram, сообщили в ведомстве во вторник, 4 февраля.

В одном из местных телеграм-каналов опубликовали запись дрифта белой БМВ возле уфимского Дворца борьбы. Дорогая иномарка наворачивала круги на парковке. Инспекторы вычислили нарушителя — 26-летнего местного жителя.

Видео: Госавтоинспекция Уфы.

Водителя доставили в отделение Госавтоинспекции. На «дрифтера» составили целый пакет протоколов за опасные маневры, а также за тонировку — светопропускаемость стекол не соответствовала техническому регламенту.

Невидимку задавили в Уфе
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Ранее Mkset сообщил, что в Уфе два человека-невидимки оказались в больнице, когда попали под колеса ночного автолюбителя.

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