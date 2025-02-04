Понты на дорогой иномарке закончились в полиции

Posted 4 февраля, 08:42
Published 4 февраля, 08:42
Modified 4 февраля, 09:27
Updated 4 февраля, 09:27
В одном из местных телеграм-каналов опубликовали запись дрифта белой БМВ возле уфимского Дворца борьбы. Дорогая иномарка наворачивала круги на парковке. Инспекторы вычислили нарушителя — 26-летнего местного жителя.
Водителя доставили в отделение Госавтоинспекции. На «дрифтера» составили целый пакет протоколов за опасные маневры, а также за тонировку — светопропускаемость стекол не соответствовала техническому регламенту.
Ранее Mkset сообщил, что в Уфе два человека-невидимки оказались в больнице, когда попали под колеса ночного автолюбителя.