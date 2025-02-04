Невидимку задавили в Уфе

Posted 4 февраля, 08:23
Published 4 февраля, 08:23
Modified 4 февраля, 08:25
Updated 4 февраля, 08:25
На улице Вологодской в Уфе водитель ВАЗ-2110 доехал на «невидимых» пешеходов. Как рассказал автомобилист, двое мужчины перебегали дорогу в темное время суток в черной одежде. В результате аварии 57-ми и 66-летнего уфимцев экстренно доставили в больницу.
В Госавтоинспекции начали расследование по факту аварии, а также напомнили, что пешеходам стоит переходить дорогу только в положенных местах, а в темное время суток носить на одежде светоотражающие элементы.
Ранее Mkset сообщил, что водителю, по чьей вине погибли два человека, дали 3,5 года тюремного заключения.