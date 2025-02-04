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Posted 4 февраля, 08:23

Published 4 февраля, 08:23

Modified 4 февраля, 08:25

Updated 4 февраля, 08:25

Невидимку задавили в Уфе

Невидимку задавили в Уфе

4 февраля 2025, 08:23
Фото: Госавтоинспекция Уфы.
Водитель «десятки» задавил «невидимого» пешехода в Уфе, сообщили в местной Госавтоинспекции во вторник, 4 февраля.

На улице Вологодской в Уфе водитель ВАЗ-2110 доехал на «невидимых» пешеходов. Как рассказал автомобилист, двое мужчины перебегали дорогу в темное время суток в черной одежде. В результате аварии 57-ми и 66-летнего уфимцев экстренно доставили в больницу.

В Госавтоинспекции начали расследование по факту аварии, а также напомнили, что пешеходам стоит переходить дорогу только в положенных местах, а в темное время суток носить на одежде светоотражающие элементы.

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Ранее Mkset сообщил, что водителю, по чьей вине погибли два человека, дали 3,5 года тюремного заключения.

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