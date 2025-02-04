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Posted 4 февраля, 05:58

Published 4 февраля, 05:58

Modified 4 февраля, 06:00

Updated 4 февраля, 06:00

Моргайте медленнее — как наладить контакт с конфликтной кошкой

Не дышите и моргайте — как наладить контакт с конфликтной кошкой

4 февраля 2025, 05:58
Фото: Изображение Midjourney. Моргайте медленнее — как наладить контакт с конфликтной кошкой
Восприятие кошек как независимых и холодных животных далеко от истины. Для того чтобы наладить с ними контакт, зачастую достаточно понять одну простую деталь. Недавнее исследование ученых показало, что кошки, несмотря на свою репутацию интровертов, открыты для общения с человеком.

В ходе двух экспериментов команда психологов исследовала, как кошки реагируют на медленное моргание со стороны человека. В первом эксперименте владельцы кошек медленно моргали своим питомцам, находясь на расстоянии одного метра. Результаты показали, что кошки чаще отвечали тем же жестом — медленно моргали в ответ. Это отличие от контрольной группы, где люди просто сидели, не пытаясь наладить контакт.

Во втором эксперименте психологи сами взаимодействовали с незнакомыми кошками, находясь на том же расстоянии и выполняя аналогичный жест. Результат оказался схожим — кошки не только отвечали тем же жестом, но и подходили ближе к людям, когда те протягивали руку.

Психологи считают, что кошки воспринимают взгляд, как угрозу, а медленное моргание воспринимается как сигнал о дружелюбных намерениях. В ходе эксперимента стало ясно, что кошки обучаются этим жестам в процессе одомашнивания, чтобы наладить контакт с людьми.

Секрет общения — прищурьтесь и ждите ответной реакции
Секрет общения — прищурьтесь и ждите ответной реакции. Фото: 1MI

Секрет общения — прищурьтесь и ждите ответной реакции

Известный психолог Карен МакКомб советует владельцам кошек начинать общение с животным именно с медленного моргания.

— Сначала просто прищурьтесь, потом закройте глаза на пару секунд. И, скорее всего, кошка отреагирует на ваш жест и повторит его, подтверждая свои дружеские намерения, — объясняет она.

Это открытие полезно не только для тех, кто хочет наладить контакт с домашними питомцами, но и для тех, кто работает с кошками в стрессовых условиях, таких как ветеринарные клиники и приюты. Спокойное и ненавязчивое взаимодействие поможет уменьшить тревожность кошек и улучшить их эмоциональное состояние.

Что стоит за этим жестом?

Исследование показало, что медленное моргание служит для кошек знаком безопасности и доверия. Непрерывный взгляд, напротив, воспринимается ими как угроза. Это открытие становится особенно важным для владельцев кошек, которые часто сталкиваются с трудностями в общении с животным.

— Это исследование подтвердило то, что многие владельцы кошек уже подозревали — кошки и люди могут общаться с помощью этого простого жеста, — утверждает психолог Карен МакКомб

Также она добавила, что это открытие дает больше возможностей для улучшения связи с кошками в разных условиях, включая приюты и клиники.

Как это работает в реальной жизни?

Многие владельцы кошек замечали, что их питомцы реагируют на медленное моргание с расслабленностью и радостью. Такое поведение кошек можно расценивать как своего рода кошачью улыбку. Когда кошка прищуривает глаза, это свидетельствует о том, что она чувствует себя спокойно и безопасно. Подобный жест, если он воспроизведен человеком, воспринимается как сигнал, что человек настроен дружелюбно.

Кроме того, исследование также показало, что кошки с удовольствием приближаются к тем, кто проявляет такие знаки доверия. Это может объяснить, почему некоторые кошки кажутся более отстраненными, а другие — наоборот, более открытыми.

Как это работает в реальной жизни?
Как это работает в реальной жизни?. Фото: 1MI

Потенциальное влияние на эмоциональное состояние кошек

Интересно, что понимание этого простого жеста может оказать влияние не только на отношения с питомцем в домашней обстановке, но и на их эмоциональное состояние в стрессовых ситуациях. Например, кошки, находящиеся в приютах или клиниках, могут гораздо легче переносить такие условия, если их взаимодействие с людьми будет проходить в более спокойной и дружелюбной атмосфере.

— Понимание позитивных способов взаимодействия с кошками может улучшить их благополучие и помочь нам лучше понять социально-когнитивные способности этих животных, — поясняет психолог Тасмин Хамфри.

Результаты исследования и их значение

Таким образом, медленное моргание стало ключом к созданию гармонии между человеком и кошкой. Это открытие также может изменить подход к уходу за кошками в различных учреждениях, помогая их эмоциональному состоянию и создавая более дружелюбную атмосферу.

— Это исследование является первым, в котором экспериментально изучается роль медленного моргания в общении кошек и людей. Это открытие не только помогает владельцам наладить более крепкие отношения со своими питомцами, но и открывает новый взгляд на понимание кошек в целом, — пояснила Карен МакКомб.

Возможно, скоро этот жест станет таким же естественным в общении с кошками, как и привычное для нас обычное приветствие.

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#Ольга Харина#Кот#Живая природа#Все материалы авторов#Кошки#Кошка#КЦ#Коты#Котенок
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