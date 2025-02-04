Не дышите и моргайте — как наладить контакт с конфликтной кошкой

Интересно, что понимание этого простого жеста может оказать влияние не только на отношения с питомцем в домашней обстановке, но и на их эмоциональное состояние в стрессовых ситуациях. Например, кошки, находящиеся в приютах или клиниках, могут гораздо легче переносить такие условия, если их взаимодействие с людьми будет проходить в более спокойной и дружелюбной атмосфере.