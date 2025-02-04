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Posted 4 февраля, 05:51

Published 4 февраля, 05:51

Modified 4 февраля, 08:06

Updated 4 февраля, 08:06

Туалет Южного автовокзала вызвал чувство стыда у уфимцев

«Настоящий позор»: гости Уфы в шоке от туалета в Южном автовокзале

4 февраля 2025, 05:51
Фото: 1MI.

Туалет Южного автовокзала вызвал чувство стыда у уфимцев

Пользовательница с ником «С» пристыдила ответственных уфимских чиновников за плохое состояние туалета в Южном автовокзале. Свои комментарии в официальном телеграмм-канале администрации столицы Башкирии она оставляла в понедельник, 3 февраля
— Была приездом. Я не знаю, как насчёт всего города. Но, уважаемые руководители города, вам не стыдно за туалет южного автовокзала? Это же стыдоба просто, он же с 90-х не ремонтировался, ещё и платный! , — написала женщина (орфография и пунктуация сохранены — прим. редакции).

Она посоветовала ответственным лицам посетить данный туалет и использовать его по прямому назначению и отметила, что это — «настоящий позор».

Туалет Южного автовокзала Уфы на «реконструкции»
Туалет Южного автовокзала Уфы на «реконструкции». Фото: t.me/ufacityinfochat/25353
Жителям Башкирии приходится терпеть
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— Всё пытаетесь конкурировать с Казанью, но нигде в Казани не видела такого кошмара. Платный туалет — это вообще пережиток 90-х. Как и сам туалет оттуда же. Стыдно должно быть, господа чиновники, — добавила она.

Через некоторое время женщине ответила уполномоченная по связям с общественностью ГУП «Башавтотранс» Айгуль Сафонова. Она рассказала, что по состоянию на 3 февраля в туалете автовокзала идёт реконструкция.

— Добавим, пассажир имеет право пользоваться залами ожидания и туалетами в здании автовокзала бесплатно при наличии билета, — отметила сотрудница «Башавтотранса» на слова женщины по поводу оплаты туалета.

Но пользовательница с ником «С» заявила, что в туалете на данный момент не ведётся реконструкция и в доказательство предоставила фотографию. На это представители «Башавтотранса» на данный момент ничего не ответили.

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