Нагрянут морозы: тёплая зима в Башкирии подходит к концу

В среду, 5 февраля, жителям региона не следует ждать снегопадов. Ветер завтра будет дуть с востока, и иногда его порывы достигнут ощутимых скоростей. Ночью похолодает до -6С°… -11С°, а местами и вовсе до -16С°. Днём прогнозируется -1С°… -6С°.