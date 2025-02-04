Нагрянут морозы: тёплая зима в Башкирии подходит к концу

Posted 4 февраля, 05:19
Published 4 февраля, 05:19
Modified 4 февраля, 08:03
Updated 4 февраля, 08:03
В среду, 5 февраля, жителям региона не следует ждать снегопадов. Ветер завтра будет дуть с востока, и иногда его порывы достигнут ощутимых скоростей. Ночью похолодает до -6С°… -11С°, а местами и вовсе до -16С°. Днём прогнозируется -1С°… -6С°.
На следующий день станет ещё холоднее: ночью -8С°… -13С°, местами до -18С°, днем -2С°… -7С°. Аналогичное похолодание ожидается завтра, 5 февраля, и в Уфе.
Ранее сообщалось, что текущая тёплая зима может вызвать массовое нашествие саранчи в двух десятках регионов страны, в том числе — в Башкирии.