На окраины Уфы вернётся зима

Первыми возвращение морозной зимы после длительной оттепели ощутят на себе жители окраины столицы Башкортостана. Прогноз погоды в Уфе на завтра, 5 февраля, от Башгидромета сулит им ночное похолодание до -11°С. Вместе с этим, в среду в основной части регионального центра в темное время суток ожидается от -6°С до -8°С. Днём воздух в Уфе прогреется до -1°С…-3°С, но будет ветрено — скорость порывов может достичь 14 м/с. Снегопада и метели синоптики не ждут. Погода в Уфе завтра будет пасмурной.