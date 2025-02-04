mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 08:40

Published 4 февраля, 08:40

Modified 4 февраля, 08:42

Updated 4 февраля, 08:42

На окраины Уфы вернётся зима

На окраины Уфы вернётся зима

4 февраля 2025, 08:40
Фото: mkset.ru.
Стало известно, когда и куда придет похолодание в столице Башкирии — прогноз погоды на завтра сообщает Госкомитет РБ по ЧС во вторник, 4 февраля.

Первыми возвращение морозной зимы после длительной оттепели ощутят на себе жители окраины столицы Башкортостана. Прогноз погоды в Уфе на завтра, 5 февраля, от Башгидромета сулит им ночное похолодание до -11°С. Вместе с этим, в среду в основной части регионального центра в темное время суток ожидается от -6°С до -8°С. Днём воздух в Уфе прогреется до -1°С…-3°С, но будет ветрено — скорость порывов может достичь 14 м/с. Снегопада и метели синоптики не ждут. Погода в Уфе завтра будет пасмурной.

Существенных осадков не прогнозируют на 5 февраля и в остальной Башкирии. Сильный ветер, гололёд, переменная облачность — таковы ожидания синоптиков. Ночью в Башкирии от -5°С до -17°С, днём от -1°С до -6°С.

Лето в Башкирии окажется ужасным
Узнать подробнее

Напомним, ученые прогнозируют летом в Башкирии нашествие саранчи — неприятный итог приятной зимней теплой погоды.

Читайте также:
Невидимку задавили в УфеРевность и многочисленные удары: уфимца осудят за жестокое убийство знакомогоВысокого начальника взяли с маски-шоу в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Снег#Благовещенск#Ветер#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Мороз#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Зима#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Янаул#Гололёд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика