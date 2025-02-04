Мисс Вселенная приедет в Уфу

Posted 4 февраля, 13:28
Published 4 февраля, 13:28
Modified 4 февраля, 14:01
Updated 4 февраля, 14:01
Мероприятие, организованное фондом Фёдоровой, как несложно догадаться из названия, носит музыкальную направленность. Он проходит через восемь городов, включая Псков, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Курск, Тверь и Кисловодск. В каждой точке фестиваль останавливается на три дня для проведения концертов, кинопоказов и мастер-классов.
В башкирской столице «музыкальное путешествие» запланировано на 13–15 февраля. По словам создательницы музыкального проекта, в Уфе главную часть программы займёт музыка Фёдора Шаляпина. Кроме того, в столице Башкортостана будет открыта серия концертов, приуроченная к 185-летнему юбилею со дня рождения Петра Чайковского.
Известно, что одним из участников станет также Аскар Абдразаков. Его не менее известный брат, Ильдар Абдразаков, в ноябре 2024 года был снят с выступлений в Италии в связи с пророссийской политической позицией.
Оксана Фёдорова — победительница конкурсов красоты (в том числе международного «Мисс Вселенная»), певица, ведущая и актриса.
В 2024 года Фёдорова наносила визит в Уфу в рамках книжной ярмарки «Китап-байрам». (6+)