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Posted 4 февраля, 13:28

Published 4 февраля, 13:28

Modified 4 февраля, 14:01

Updated 4 февраля, 14:01

Уфу посетит Оксана Фёдорова

Мисс Вселенная приедет в Уфу

4 февраля 2025, 13:28
Фото: Мисс Вселенная 2002 / Kinopoisk.

Уфу посетит Оксана Фёдорова

Телеведущая Оксана Фёдорова проведёт в башкирской столице фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» (6+), сообщили в пресс-службе Башгосфилармонии во вторник, 4 февраля.
Мероприятие, организованное фондом Фёдоровой, как несложно догадаться из названия, носит музыкальную направленность. Он проходит через восемь городов, включая Псков, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Курск, Тверь и Кисловодск. В каждой точке фестиваль останавливается на три дня для проведения концертов, кинопоказов и мастер-классов.

В башкирской столице «музыкальное путешествие» запланировано на 13–15 февраля. По словам создательницы музыкального проекта, в Уфе главную часть программы займёт музыка Фёдора Шаляпина. Кроме того, в столице Башкортостана будет открыта серия концертов, приуроченная к 185-летнему юбилею со дня рождения Петра Чайковского.

Известно, что одним из участников станет также Аскар Абдразаков. Его не менее известный брат, Ильдар Абдразаков, в ноябре 2024 года был снят с выступлений в Италии в связи с пророссийской политической позицией.

Оксана Фёдорова — победительница конкурсов красоты (в том числе международного «Мисс Вселенная»), певица, ведущая и актриса.

В 2024 года Фёдорова наносила визит в Уфу в рамках книжной ярмарки «Китап-байрам». (6+)

Букет цветов на 14 февраля стоит ₽75`777 в Уфе
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Ранее Mkset рассказывал о том, как на Уфе отразился ажиотаж перед Днём всех влюбленных.

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