Массовое отравление детей в Башкирии — анонимы убивают наших детей

К сожалению, это не единичный случай. Так, 15 января в одной из аптек города двоим 16-летним подросткам без рецепта продали сильнодействующий препарат. Они злоупотребили им, пытаясь почувствовать опьянение. Всё закончилось госпитализацией. Факт продажи подтвердился чеком и видеозаписью, изъятой у фармацевта. Сейчас продолжается расследование. Уже известно, что рецепты «нового кайфа» детям рассылают через мессенджеры анонимные отправители.