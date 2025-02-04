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Posted 4 февраля, 04:28

Published 4 февраля, 04:28

Modified 4 февраля, 07:01

Updated 4 февраля, 07:01

Массовое отравление детей выявили в Башкирии

Массовое отравление детей в Башкирии — анонимы убивают наших детей

4 февраля 2025, 04:28
Фото: 1MI.

Массовое отравление детей выявили в Башкирии

Речь о детских отравлениях шла на профильном заседании в администрации Стерлитамака, сообщает МВД по Республике Башкортостан во вторник, 4 февраля.

Так, 6 января в детское медучреждение Стерлитамака госпитализирован 15-летний подросток, который был сильно пьян, чуть позже врачи диагностировали еще и отравление медикаментами. В ходе расследования выяснилось, что несовершеннолетний принял таблетки и добавил алкоголь для усиления эффекта. Отделом по делам несовершеннолетних МВД Стерлитамака было принято решение о наказании родителей ребенка административным протоколом.

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К сожалению, это не единичный случай. Так, 15 января в одной из аптек города двоим 16-летним подросткам без рецепта продали сильнодействующий препарат. Они злоупотребили им, пытаясь почувствовать опьянение. Всё закончилось госпитализацией. Факт продажи подтвердился чеком и видеозаписью, изъятой у фармацевта. Сейчас продолжается расследование. Уже известно, что рецепты «нового кайфа» детям рассылают через мессенджеры анонимные отправители.

Напомним, в январе 2025 года группа отдыхающих в санатории «Уязы-Тау» сообщила о массовом отравлении в здравнице. Чтобы обелить свою репутацию, руководство санатория приглашало. Самим же авторам жалоб теперь грозят судебными разбирательствами.

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