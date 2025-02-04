Машина «провалилась в текстуры» в Уфе

Posted 4 февраля, 14:23
Published 4 февраля, 14:23
Modified 4 февраля, 16:27
Updated 4 февраля, 16:27
В районе уфимского железнодорожного вокзала провалился асфальт на парковке. Легковому «Форду» не повезло оказаться на том самом месте. Грунт «разверзся» под передними колёсами иномарки, в результате автомобиль встал на дыбы.
К счастью, среди людей никто не пострадал, однако для машины происшествие не обошлось без вмятин. На месте работают оперативные службы.
Как пишет издание UTV, представители РЖД заявили о «подвижке грунта» на этом участке, что и привело к провалу дорожного покрытия.