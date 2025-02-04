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Posted 4 февраля, 14:23

Published 4 февраля, 14:23

Modified 4 февраля, 16:27

Updated 4 февраля, 16:27

В Уфе иномарка провалилась в асфальт

Машина «провалилась в текстуры» в Уфе

4 февраля 2025, 14:23
Фото: МЧС.

В Уфе иномарка провалилась в асфальт

Земля продолжает уходить из-под ног и колёс в столице Башкирии, об очередном инциденте региональное МЧС отчиталось в среду, 4 февраля.

В районе уфимского железнодорожного вокзала провалился асфальт на парковке. Легковому «Форду» не повезло оказаться на том самом месте. Грунт «разверзся» под передними колёсами иномарки, в результате автомобиль встал на дыбы.

К счастью, среди людей никто не пострадал, однако для машины происшествие не обошлось без вмятин. На месте работают оперативные службы.

Как пишет издание UTV, представители РЖД заявили о «подвижке грунта» на этом участке, что и привело к провалу дорожного покрытия.

Фото: МЧС
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Ранее, как сообщал Mkset, похожий случай в Уфе произошёл с фурой. Перед этим грунт обвалился в центре города.

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