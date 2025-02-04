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Posted 4 февраля, 17:03

Published 4 февраля, 17:03

Modified 4 февраля, 17:05

Updated 4 февраля, 17:05

Любовь и Ынйы оказались редкими именами в Башкирии

Любовь и Ынйы оказались редкими именами в Башкирии

4 февраля 2025, 17:03
Фото: Изображение Midjourney.
Так своих дочерей называют совсем немного молодых родителей из Республики Башкортостан, сообщает во вторник, 4 февраля, портал ЗАГС РФ.

Специализированный портал поделился аналитикой, связанной с популярными и редкими именами, которыми родители в России называют новорожденных в 2025 году. Как ни удивительно, но имя Любовь оказалось в топе самых редких в январе и начале февраля в Республике Башкортостан.

Вместе с этим именем в число мало используемых на территории нашего региона вошли куда более экзотичные для России Ынйы, Леона, Замира и Мелиса. Например, Ынйы можно перечесть в России буквально по пальцам. Известно, что этим именем, которое с башкирского языка переводится как «жемчужина», в 2025 году назвали родившуюся в Челябинской области девочку. Не исключено, что ее мама и папа имеют наши корни.

Значение имени «Любовь» может быть разным в зависимости от того, откуда оно берёт свои корни.

Согласно одной из версий, имя происходит от слова «любить» и означает «возлюбленная». По другой версии, это имя связано с древнерусскими традициями и культом богини любви и красоты. Существует также мнение, что это имя берёт своё начало в славянской мифологии и связано с образами богинь-покровительниц, олицетворяющих важные ценности, такие как любовь, семья, дом и процветание.

В целом, имя «Любовь» является одним из самых нежных и душевных в русской культуре. Оно отражает женские качества, такие как мягкость, доброта, сострадание и мудрость, и призывает к миру и пониманию между людьми.

В категории «Редкие мужские имена» в Башкирии пока обошлось без подобных шокирующих сенсаций. Так, в список наиболее оригинальных имен для мальчиков вошли: Агзам, Далиль, Селим, Тимербулат и Тимран.

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