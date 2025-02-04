Любовь и Ынйы оказались редкими именами в Башкирии

Вместе с этим именем в число мало используемых на территории нашего региона вошли куда более экзотичные для России Ынйы, Леона, Замира и Мелиса. Например, Ынйы можно перечесть в России буквально по пальцам. Известно, что этим именем, которое с башкирского языка переводится как «жемчужина», в 2025 году назвали родившуюся в Челябинской области девочку. Не исключено, что ее мама и папа имеют наши корни.