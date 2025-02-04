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Posted 4 февраля, 13:08

Published 4 февраля, 13:08

Modified 4 февраля, 13:23

Updated 4 февраля, 13:23

Скончался начальник пожарных в Башкирии Иван Возмилкин

Легендарный спасатель скончался в Башкирии

4 февраля 2025, 13:08
Фото: Иван Возмилкин. Кирилл Первов / Telegram.

Скончался начальник пожарных в Башкирии Иван Возмилкин

В Башкортостане на 56-м году жизни не стало огнеборца Ивана Возмилкина, сообщили во вторник, 4 февраля, в региональном Госкомитете по ЧС.

Работник ведомства возглавлял пожарную часть села Тирлянский (Белорецкий район Башкирии). Службе в противопожарных структурах Возмилкин отдал около 20 лет.

В некрологе коллеги описывают его как преданного профессии специалиста, всегда чуткого к чужим проблемам и пользовавшегося огромным уважением. При жизни Возмилкин был удостоен рядом государственных наград.

Прощание с огнеборцем состоится в среду, 5 февраля, в селе Тирлянский.

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