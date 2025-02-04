Легендарный спасатель скончался в Башкирии

Posted 4 февраля, 13:08
Published 4 февраля, 13:08
Modified 4 февраля, 13:23
Updated 4 февраля, 13:23
Работник ведомства возглавлял пожарную часть села Тирлянский (Белорецкий район Башкирии). Службе в противопожарных структурах Возмилкин отдал около 20 лет.
В некрологе коллеги описывают его как преданного профессии специалиста, всегда чуткого к чужим проблемам и пользовавшегося огромным уважением. При жизни Возмилкин был удостоен рядом государственных наград.
Прощание с огнеборцем состоится в среду, 5 февраля, в селе Тирлянский.