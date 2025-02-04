Корпорация МСП: В 30 субъектах РФ МСП смогут получить допфинансирование за счет РГО

Posted 4 февраля, 10:34
Published 4 февраля, 10:34
Modified 4 февраля, 10:34
Updated 4 февраля, 10:34
Присвоение I категории качества дает банкам возможность сокращения резервов при выдаче кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. Такая мера способствует росту доступности финансирования для представителей МСП, пишет newsnn.ru.
Согласно информации, предоставленной членом совета директоров Центробанка Михаилом Мамутой, решение было принято в результате разработки концепции классификации поручительств РГО и методики подтверждения их финансовой устойчивости.
По словам специалиста, решение совета директоров Банка России будет действительно до 31 декабря 2025 года. Далее данную норму планируют сделать бессрочной — это позволит гарантировать поддержку финансового обеспечения региональных проектов малого и среднего бизнеса с поручительством РГО.
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, за последние полгода список РГО с I категорией качества пополнился на 12 организаций. То есть, их число выросло более чем в 1,5 раза.
«I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач», — сказал глава КМСП.
В перечне субъектов Российской Федерации с РГО, получившими I категорию, оказались Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Калининградская и Иркутская области, КБР, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, ЯНАО и другие.
Стартовавшая в 2014 году Национальная гарантийная система и сейчас играет ведущую роль в поддержке малого и среднего бизнеса. Генеральный директор Корпорации МСП заявил, что при наличии поручительств РГО, принимающих на себя часть рисков, банки быстрее кредитуют бизнесменов, испытывающих трудности с залогом.
По оценкам специалистов, наличие I категории качества РГО является дополнительным стимулом для развития МСП в регионах РФ.