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Posted 4 февраля, 10:34

Published 4 февраля, 10:34

Modified 4 февраля, 10:34

Updated 4 февраля, 10:34

Корпорация МСП: В 30 субъектах РФ МСП смогут получить допфинансирование за счет РГО

Корпорация МСП: В 30 субъектах РФ МСП смогут получить допфинансирование за счет РГО

4 февраля 2025, 10:34
Фото: 1MI.
Теперь в РФ действует 30 региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечение которых ЦБ РФ относит к I категории качества. Такое решение, основанное на методологии Минэкономразвития РФ, было принято Корпорацией МСП и утверждено советом директоров регулятора.

Присвоение I категории качества дает банкам возможность сокращения резервов при выдаче кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. Такая мера способствует росту доступности финансирования для представителей МСП, пишет newsnn.ru.

Согласно информации, предоставленной членом совета директоров Центробанка Михаилом Мамутой, решение было принято в результате разработки концепции классификации поручительств РГО и методики подтверждения их финансовой устойчивости.

По словам специалиста, решение совета директоров Банка России будет действительно до 31 декабря 2025 года. Далее данную норму планируют сделать бессрочной — это позволит гарантировать поддержку финансового обеспечения региональных проектов малого и среднего бизнеса с поручительством РГО.

Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, за последние полгода список РГО с I категорией качества пополнился на 12 организаций. То есть, их число выросло более чем в 1,5 раза.

«I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач», — сказал глава КМСП.

В перечне субъектов Российской Федерации с РГО, получившими I категорию, оказались Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Калининградская и Иркутская области, КБР, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, ЯНАО и другие.

Стартовавшая в 2014 году Национальная гарантийная система и сейчас играет ведущую роль в поддержке малого и среднего бизнеса. Генеральный директор Корпорации МСП заявил, что при наличии поручительств РГО, принимающих на себя часть рисков, банки быстрее кредитуют бизнесменов, испытывающих трудности с залогом.

По оценкам специалистов, наличие I категории качества РГО является дополнительным стимулом для развития МСП в регионах РФ.

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