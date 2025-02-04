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Posted 4 февраля, 10:05

Published 4 февраля, 10:05

Modified 4 февраля, 10:05

Updated 4 февраля, 10:05

Как повысить пенсию с помощью маткапитала и почему это выгодно

Как повысить пенсию с помощью маткапитала и почему это выгодно

4 февраля 2025, 10:05
Фото: 1MI. Как повысить пенсию с помощью маткапитала и почему это выгодно
В минувшем году россияне стали активно переводит средства маткапитала на пенсионные счета. За 2024 год этой возможностью воспользовались более полутора миллиона человек. Почему это стало выгодно и зачем направлять средства маткапитала на пенсию?

Почему направить маткапитал на пенсию выгодно

Средства маткапитала можно направить только на накопительную пенсию. Что это означает?

В настоящее время в России накопительная пенсия не формируется автоматически. Ранее, в период с 2002 по 2013 гг, в России действовала программа накопительной пенсии, в рамках которых работодатели отчисляли за сотрудников от 2% до 6% их зарплаты на пенсионные взносы. Таким образом формировалась сумма дополнительных выплат, которые пенсионер будет получать помимо обычной страховой пенсии.

Однако в 2014 году правительство решило ввести мораторий на перечисление взносов от работодателя на накопительную пенсию работников. Действие данного моратория заканчивается в 2025 году — до этого времени все отчисляемые работодателям средства идут непосредственно на страховую пенсию.

То есть, с 2014 года россияне могут формировать накопительную часть пенсии только самостоятельно, перечисляя определенные средства в негосударственные пенсионные фонды либо в СФР. Кроме того, у владельцев сертификата на маткапитал появилась возможность переводить деньги на свой накопительный пенсионный счет. Причем, это могут делать не только матери, но и отцы-одиночки.

Средства маткапитала можно направить только на накопительную пенсию
Средства маткапитала можно направить только на накопительную пенсию. Фото: 1MI
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При этом направление средств маткапитала на счета по накопительной пенсии стало пользоваться популярностью только в минувшем году.

Дело в том, что в 2024 году власти разрешили россиянам получать остаток маткапитала до 10 тысяч рублей наличными — в виде единовременной выплаты. Это было сделано для того, чтобы человек мог забрать остатки суммы с сертификата маткапитала, если большая часть средств уже была направлена на другие цели — например, на образование либо ипотеку. Но сумма единовременной выплаты не должна превышать 10 тыс. руб.

Предприимчивые россияне ту же придумали схему, как забрать 10 тыс. рублей, если на счету материнского капитала осталась сумма больше разрешенного вывода денег. Способ выглядит так: допустим у человека на счету сохранился остаток в размере 13 тыс. руб., он переводит 3 тыс. руб. на накопительную пенсию, а оставшуюся сумму забирает наличными.

Это схема вполне легальна и не нарушает законодательство РФ. Тем более, таким образом человек обеспечивает себе в преклонном возрасте дополнительные поступления помимо пенсии. И, кроме того, имеет возможность прямо здесь и сейчас получить на руки 10 тысяч рублей.

Направление средств маткапитала на счета по накопительной пенсии стало пользоваться популярностью только в 2024 году.
Направление средств маткапитала на счета по накопительной пенсии стало пользоваться популярностью только в 2024 году.. Фото: 1MI
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Куда чаще всего направляют маткапитал россияне

У россиян есть несколько вариантов потратить средства с маткапитала.

Самым популярным долгое время был вариант направить деньги на улучшение жилищных условий. Россияне охотно вкладывали деньги в ипотеку, но в минувшем году ситуация изменилась. Количество обращений по направлению средств с материнского капитала на эту цель резко сократилось. Это произошло из-за приостановление многих льготных ипотечных госпрограмм и ужесточения условий выдачи ипотеки, в частности повышения первоначального взноса.

На втором месте по популярности — направление средств с сертификата маткапитала на образование детей. Это действительно выгодное вложение, и количество обращений на эти цели в прошлом году выросло в несколько раз.

Направление средств с сертификата маткапитала на образование детей — на втором месте по популярности
Направление средств с сертификата маткапитала на образование детей — на втором месте по популярности. Фото: 1MI

Ряд экспертов полагает, что использование маткапитала на накопительную пенсию в нынешних реалиях выглядит наиболее перспективно. Во-первых, ипотека и жилье становятся всё дороже, во-вторых, перспективы оплаты обучения детям в связи с реформами образования пока еще не совсем понятны.

Поэтому лучшее решение — обеспечить себе достойную старость в будущем. Тем более что, как показывают реалии, доходность накопительных пенсий постоянно растет из-за высокой ключевой ставки.

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