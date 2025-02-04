Как повысить пенсию с помощью маткапитала и почему это выгодно

Дело в том, что в 2024 году власти разрешили россиянам получать остаток маткапитала до 10 тысяч рублей наличными — в виде единовременной выплаты. Это было сделано для того, чтобы человек мог забрать остатки суммы с сертификата маткапитала, если большая часть средств уже была направлена на другие цели — например, на образование либо ипотеку. Но сумма единовременной выплаты не должна превышать 10 тыс. руб.