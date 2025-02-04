как победить лед в морозильнике: лайфхаки, которые сэкономят ваше время!

Когда с ледяным завалом покончено, наступает момент для дезинфекции. Хлоргексидин — один из самых доступных и эффективных антисептиков, который можно использовать для очистки внутренних поверхностей. Как утверждает Жукова, «хлоргексидин уничтожает бактерии и микроорганизмы, оставляя при этом морозильник чистым и безопасным для дальнейшего использования». Просто распылите его на внутренние стенки и протрите сухой тканью.