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Posted 4 февраля, 17:48

Published 4 февраля, 17:48

Modified 4 февраля, 19:09

Updated 4 февраля, 19:09

Инвалид Бахмута женился в Уфе

Инвалид Бахмута женился в Уфе

4 февраля 2025, 17:48
Фото: БСТ.
Местное телевидение Башкортостана во вторник, 4 февраля, показало сюжет о свадьбе бойца СВО в столице региона.

Молодожёны, как рассказали они журналистам, познакомились за два года до церемонии бракосочетания. Именно тогда супруг — Олег Муфтахутдинов — демобилизовался из зоны спецоперации.

В боевых действий он участвовал с октября 2022 года как штурмовик. При боях за Бахмут боец получил тяжелейшее ранение, в результате которого он лишился руки.

Супруги рассказали, что в будущем они планируют заводить детей. Сам Олег после возвращения из зоны СВО продолжает помогать другим ветеранам боевых действий в фонде «Защитники Отечества».

Уфимка родила двенадцать детей
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Ранее Mkset сообщал о том, что у семьи из Уфы родился двенадцатый ребёнок.

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