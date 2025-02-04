Инвалид Бахмута женился в Уфе

Posted 4 февраля, 17:48
Published 4 февраля, 17:48
Modified 4 февраля, 19:09
Updated 4 февраля, 19:09
Молодожёны, как рассказали они журналистам, познакомились за два года до церемонии бракосочетания. Именно тогда супруг — Олег Муфтахутдинов — демобилизовался из зоны спецоперации.
В боевых действий он участвовал с октября 2022 года как штурмовик. При боях за Бахмут боец получил тяжелейшее ранение, в результате которого он лишился руки.
Супруги рассказали, что в будущем они планируют заводить детей. Сам Олег после возвращения из зоны СВО продолжает помогать другим ветеранам боевых действий в фонде «Защитники Отечества».