Холодной или горячей: как правильно поливать комнатные цветы?

Posted 4 февраля, 14:48
Published 4 февраля, 14:48
Modified 4 февраля, 14:50
Updated 4 февраля, 14:50
Состав воды напрямую влияет на способность растений усваивать питательные вещества из почвы. Например, избыток солей кальция и магния нарушает обмен фосфора, что приводит к слабому росту и отсутствию цветения.
Если нет возможности использовать фильтр или дождевую воду, подготовьте водопроводную:
Кислотность (pH). Для большинства растений подходит слабокислая или нейтральная вода с pH 6–7. Проверить кислотность можно лакмусовой бумагой или специальными тест-полосками.
Жесткость. Избыток солей кальция и магния оставляет белый налет на листьях и почве. Проверьте жесткость с помощью солемера или наблюдайте за пенообразованием мыла — слабая пена указывает на высокую жесткость.
Поливать растения нужно водой чуть теплее комнатной температуры, примерно на 1–3 ℃ выше температуры воздуха. Холодная или горячая вода вызывает стресс у растений. Зимой предпочтительна комнатная температура, а для тропических видов в период активного роста — до +35 ℃.
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