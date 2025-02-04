Грузовики из Китая заполонили рынок РФ и уже вызывают тревогу

Posted 4 февраля, 05:30
Published 4 февраля, 05:30
Modified 4 февраля, 05:30
Updated 4 февраля, 05:30
Недавно вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что Росстандарт может приостановить деятельность одного из крупнейших китайских производителей автомобилей в стране. Это произойдет, если будет установлено наличие дефектных сидений в его моделях, пишет корреспондент «Ридуса» Виталий Горностаев.
Антон Шапарин считает, что в случае признания проблемы компанией Росстандарт должен начать процедуру отзыва автомобилей. В таком случае все пострадавшие в России должны обратиться с исками к производителю. Он также отметил, что Росстандарт вправе приостановить деятельность производителя на срок до 90 дней, налагать крупные штрафы, а также обратиться в суд для взыскания еще более высоких штрафных санкций.
В результате сложившихся обстоятельств китайские производители автомобилей стали фактически «монополистами» на российском рынке, что позволяет им действовать слишком самоуверенно. Укрепившееся положение китайских компаний привело к тому, что несмотря на постоянный рост цен, качество и соблюдение стандартов безопасности новых автомобилей оставляют желать лучшего, особенно это касается средних и тяжелых коммерческих машин и автобусов.
Эксплуатация китайских грузовиков в России также сопровождается и другими проблемами. В первую очередь это нехватка запчастей и комплектующих при проведении ремонтов. По мнению владельцев таких машин, особенно серьезные трудности возникают с электроникой, кузовными деталями и каталожными позициями, которые невозможно заменить аналогами от других производителей.
Проблемой является также доставка определенных запасных частей для ремонта и технического обслуживания. Многие компании из Китая не считают нужным создавать в России соответствующие склады, что приводит к тому, что сроки поставки ряда деталей из Китая могут затягиваться на месяцы.
Когда речь идет о легковых автомобилях, такие задержки могут коснуться лишь нескольких человек, создавая незначительные неудобства. Однако в грузовом бизнесе подобные задержки могут привести к простою, что обернется серьезными убытками.