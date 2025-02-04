Грузовики из Китая заполонили рынок РФ и уже вызывают тревогу

Антон Шапарин считает, что в случае признания проблемы компанией Росстандарт должен начать процедуру отзыва автомобилей. В таком случае все пострадавшие в России должны обратиться с исками к производителю. Он также отметил, что Росстандарт вправе приостановить деятельность производителя на срок до 90 дней, налагать крупные штрафы, а также обратиться в суд для взыскания еще более высоких штрафных санкций.