Годовалого малыша чудом спасли после выпитого уксуса

Posted 4 февраля, 06:44
Published 4 февраля, 06:44
Modified 4 февраля, 06:51
Updated 4 февраля, 06:51
Полутора годовалый мальчик из Башкирии экстренно поступил в Мишкинскую районную больницу с серьезной угрозой для здоровья и жизни. Мальчик случайно выпил уксус, отчего получил повреждения желудка, а также химические ожоги в горле и на коже. Маленький ребёнок находился в тяжелом состоянии, ему даже понадобилась искусственная вентиляция легких.
Врачи собрали экстренный консилиум, на котором решили перевести мальчика в Республиканскую детскую больницу. Прибывшему на реанимобиле малышу провели экстренное лечение. Из-за ожога у мальчика появился рубец на желудке, поэтому врачи дополнительно провели бужирование пищевода, чтобы малыш смог питаться.
Сейчас жизни любознательного мальчика ничего не угрожает. А врачи напомнили, что опасные химические вещества стоить держать в полной недоступности от маленьких исследователей.