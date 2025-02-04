Годовалого малыша чудом спасли после выпитого уксуса

Полутора годовалый мальчик из Башкирии экстренно поступил в Мишкинскую районную больницу с серьезной угрозой для здоровья и жизни. Мальчик случайно выпил уксус, отчего получил повреждения желудка, а также химические ожоги в горле и на коже. Маленький ребёнок находился в тяжелом состоянии, ему даже понадобилась искусственная вентиляция легких.