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Posted 4 февраля, 06:44

Published 4 февраля, 06:44

Modified 4 февраля, 06:51

Updated 4 февраля, 06:51

В Башкирии ребенок выпил уксус

Годовалого малыша чудом спасли после выпитого уксуса

4 февраля 2025, 06:44
Фото: tg/Минздрав Башкортостана.

В Башкирии ребенок выпил уксус

Врачи Башкирии спасли годовалого ребенка от химического ожога, сообщили в региональном Минздраве во вторник, 4 января.

Полутора годовалый мальчик из Башкирии экстренно поступил в Мишкинскую районную больницу с серьезной угрозой для здоровья и жизни. Мальчик случайно выпил уксус, отчего получил повреждения желудка, а также химические ожоги в горле и на коже. Маленький ребёнок находился в тяжелом состоянии, ему даже понадобилась искусственная вентиляция легких.

Врачи собрали экстренный консилиум, на котором решили перевести мальчика в Республиканскую детскую больницу. Прибывшему на реанимобиле малышу провели экстренное лечение. Из-за ожога у мальчика появился рубец на желудке, поэтому врачи дополнительно провели бужирование пищевода, чтобы малыш смог питаться.

Сейчас жизни любознательного мальчика ничего не угрожает. А врачи напомнили, что опасные химические вещества стоить держать в полной недоступности от маленьких исследователей.

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