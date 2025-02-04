Глава Башкирии дал зимнюю загадку

Posted 4 февраля, 16:41
Published 4 февраля, 16:41
Modified 4 февраля, 19:19
Updated 4 февраля, 19:19
Идея для загадки у Хабирова созрела по пути из Баймакского района, где, как сообщал Mkset, он открыл новый Дом культуры и памятник.
Глава региона поделился снимком на фоне заснеженного поля. Хотя всю его площадь замело, местами на нём виднеется трава. Хабиров предложил угадать, с чем связано такое явление.
Вероятнее всего — такую версию высказали и некоторые пользователи Сети — дело в ветрах и февральской оттепели. Тем не менее встречались и более неочевидные варианты.
— Зубры белорусские траву из-под снега добывали для пропитания! — написал Ильнур Г.
Впрочем, едва ли такая версия имеет право на жизнь, так как зубров в Башкирии разводят на территории «Мурадымовского ущелья», находящегося в другой части Республики Башкортостан.
Были и другие варианты, также связанные с активностью животных.
— Здравствуйте, может потому что с осени оставляли копешки с сеном для скота, постепенно с места эти копешки забирали для скота, вот и осталась под ними травка лежать.
— У нас так лошади делают.
— Зайчики жируют!