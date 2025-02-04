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Posted 4 февраля, 16:41

Published 4 февраля, 16:41

Modified 4 февраля, 19:19

Updated 4 февраля, 19:19

Хабиров побывал в загадочной локации

Глава Башкирии дал зимнюю загадку

4 февраля 2025, 16:41
Фото: Радий Хабиров / Vk.

Хабиров побывал в загадочной локации

Решить задачу предложил подписчикам своих ресурсов руководитель Башкортостана Радий Хабиров во вторник, 4 февраля.

Идея для загадки у Хабирова созрела по пути из Баймакского района, где, как сообщал Mkset, он открыл новый Дом культуры и памятник.

Глава региона поделился снимком на фоне заснеженного поля. Хотя всю его площадь замело, местами на нём виднеется трава. Хабиров предложил угадать, с чем связано такое явление.

Вероятнее всего — такую версию высказали и некоторые пользователи Сети — дело в ветрах и февральской оттепели. Тем не менее встречались и более неочевидные варианты.

— Зубры белорусские траву из-под снега добывали для пропитания! — написал Ильнур Г.

Впрочем, едва ли такая версия имеет право на жизнь, так как зубров в Башкирии разводят на территории «Мурадымовского ущелья», находящегося в другой части Республики Башкортостан.

Были и другие варианты, также связанные с активностью животных.

— Здравствуйте, может потому что с осени оставляли копешки с сеном для скота, постепенно с места эти копешки забирали для скота, вот и осталась под ними травка лежать.
— У нас так лошади делают.
— Зайчики жируют!
Хабиров уехал наводить порядок в сёла
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