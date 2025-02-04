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Posted 4 февраля, 17:47

Published 4 февраля, 17:47

Modified 4 февраля, 19:13

Updated 4 февраля, 19:13

Гимн лошади напишут в Башкирии

Гимн лошади напишут в Башкирии

4 февраля 2025, 17:47
Фото: 1MI.
Башкортостанцам предлагают запечатлеть величие башкирской породы лошадей в хвалебной песне, сообщили организаторы конкурса — НИИ «Башкорт аты» — в среду, 4 февраля.

Так, согласно условиям, гимн этому животному должен быть написан на русском или башкирском языках, а также длиться не более пяти минут. Участнику нужно прислать качественно записанный звуковой материал и слова гимна в текстовом виде, а также запись нот произведения.

Приз за победу соответствующий — живая башкирская лошадь. На портале «Авито» эту породу продают по ценам от ₽40 тыс. за пару молодых особей до ₽7 млн за целый табун из почти сотни голов.

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Пока один лепят лошадям гимны, другие, как уфимский мэр Ратмир Мавлиев, посвящают им снежные скульптуры. Ранее Mkset публиковал снимки творений градоначальника.

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