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Posted 4 февраля, 09:02

Published 4 февраля, 09:02

Modified 4 февраля, 09:19

Updated 4 февраля, 09:19

Драка из-за женщины в баре закончилась смертью

Драка из-за женщины в баре закончилась смертью

4 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI.
Потасовка ревнивцев возле ночного клуба окончилась смертью и уголовным делом, сообщили в Следкоме Башкирии во вторник, 4 февраля.

Как сообщили в правоохранительных органах, в ночью 25 января в одном из ночном клубе Стерлитамака двое мужчин не поделили одну даму. Градус словесного конфликта быстро накалялся, когда один из парней решил перейти в рукопашный бой. Мужчина нанес оппоненту два оглушающих удара по голове. Менее чем через неделю пострадавший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

— На данный момент суд отправил подозреваемого под домашний арест до завершения уголовного расследования за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть по неосторожности, — сообщает СК Башкирии.

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Ранее Mkset сообщил, что правоохранители задержали важного чиновника за «крышевание» в Башкирии.

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