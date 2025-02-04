Драка из-за женщины в баре закончилась смертью

Как сообщили в правоохранительных органах, в ночью 25 января в одном из ночном клубе Стерлитамака двое мужчин не поделили одну даму. Градус словесного конфликта быстро накалялся, когда один из парней решил перейти в рукопашный бой. Мужчина нанес оппоненту два оглушающих удара по голове. Менее чем через неделю пострадавший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.