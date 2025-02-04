Башкирский министр стал памятником

Зекерия Акназаров — уроженец Баймакского района Башкортостана. В 1940-е годы работал учителем, позже был призван в армию, но на фронт так и не попал. До того, как возглавил Совет министров, был первым секретарём Башкирского обкома ВЛКСМ. Политическая карьера Акназарова закончилась в годы Перестройки с его выходом на пенсию. Скончался в 2000 году в 75-летнем возрасте.