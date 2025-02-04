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Posted 4 февраля, 13:59

Published 4 февраля, 13:59

Modified 4 февраля, 14:36

Updated 4 февраля, 14:36

В Башкирии открыли памятник Зекерии Акназарову

Башкирский министр стал памятником

4 февраля 2025, 13:59
Фото: Радий Хабиров / Telegram.

В Башкирии открыли памятник Зекерии Акназарову

Бюст советскому чиновнику установили в Баймакском районе Башкортостана под присмотром руководителя региона Радия Хабирова, отчитался он в своих соцсетях во вторник, 4 февраля.

Мемориал был установлен в честь главы Совета министров БАССР в 60 — 80-е годы XX века Зекерии Акназарова. Памятник появился в селе Ургаза, перед зданием Зауральского агропромышленного колледжа. На открытие прибыл глава Башкирии, руководство ссуза и представители местных органов власти. Не забыли привести и студентов учебного заведения.

Зекерия Акназаров — уроженец Баймакского района Башкортостана. В 1940-е годы работал учителем, позже был призван в армию, но на фронт так и не попал. До того, как возглавил Совет министров, был первым секретарём Башкирского обкома ВЛКСМ. Политическая карьера Акназарова закончилась в годы Перестройки с его выходом на пенсию. Скончался в 2000 году в 75-летнем возрасте.

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Ранее Mkset рассказывал о том, зачем Хабиров нанёс визит в Баймакский район.

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