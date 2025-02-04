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Posted 4 февраля, 08:47

Published 4 февраля, 08:47

Modified 4 февраля, 08:50

Updated 4 февраля, 08:50

Башкортостан наладил экспорт в ЕС

Башкирия кормит Европу отходами

4 февраля 2025, 08:47
Фото: 1MI.

Башкортостан наладил экспорт в ЕС

Из Башкирии в Германию отгружена 981 тонна гранулированного подсолнечного шрота, сообщает во вторник, 4 февраля, региональный Россельхознадзор.

Предприятие из посёлка Маячный Куюргазинского района отгрузило на экспорт в Германию 981 тонну гранулированного подсолнечного шрота. Отметим, что подсолнечный шрот является побочным продуктом, образующимся при производстве растительных масел. По сути, это отход сельхозпроизводства и его используют, как корм для животных.

Всего было подготовлено и осмотрено 14 железнодорожных вагонов со шротом, продукт прошёл все необходимые исследования. Теперь состав ждёт контрагент в Германии.

Отметим, что только за пять с небольшим месяцев 2023 года предприятия из Башкирии экспортировали в Германию, Данию, Латвию, Норвегию, а так же в Китай 59,656 тыс. тонн подсолнечного и рапсового шрота.

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Ранее сообщалось, что из Башкирии в Китай были отправлены крупные партии ячменя.

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