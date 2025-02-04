Башкирия кормит Европу отходами

Posted 4 февраля, 08:47
Published 4 февраля, 08:47
Modified 4 февраля, 08:50
Updated 4 февраля, 08:50
Предприятие из посёлка Маячный Куюргазинского района отгрузило на экспорт в Германию 981 тонну гранулированного подсолнечного шрота. Отметим, что подсолнечный шрот является побочным продуктом, образующимся при производстве растительных масел. По сути, это отход сельхозпроизводства и его используют, как корм для животных.
Всего было подготовлено и осмотрено 14 железнодорожных вагонов со шротом, продукт прошёл все необходимые исследования. Теперь состав ждёт контрагент в Германии.
Отметим, что только за пять с небольшим месяцев 2023 года предприятия из Башкирии экспортировали в Германию, Данию, Латвию, Норвегию, а так же в Китай 59,656 тыс. тонн подсолнечного и рапсового шрота.