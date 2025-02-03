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Posted 3 февраля, 10:17

Published 3 февраля, 10:17

Modified 3 февраля, 13:08

Updated 3 февраля, 13:08

«Золотой глобус» отличился похудевшими звездами

«Золотой глобус» отличился похудевшими звездами

3 февраля 2025, 10:17
Фото: Изображение Midjourney.
На вручении премии «Золотой глобус» не было ни одной звезды с заметным лишним весом. Многие из знаменитостей ранее поддерживали движение «Бодипозитив». И это касается не только звезд Голливуда.

На красной дорожке особенно выделялась актриса Деми Мур, которая в свои 61 год выглядит на 40. Она была удостоена «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль в фильме «Субстанция». В этом проекте тема естественного старения раскрывается с положительной стороны. Об этом пишет 56orb.ru.

На церемонии присутствовали голливудские звезды, которые похудели на десятки килограммов, в том числе с помощью популярного препарата «Оземпик». Еще недавно знаменитости призывали своих поклонников полюбить себя вместе с лишними килограммами, а как только появилась возможность похудеть, они ей воспользовались.

Россия также не осталась в стороне от мировой тенденции, и здесь многим знаменитостям удалось преобразиться: актрисе из «Однажды в России» Ольге Картунковой, певице Полине Гагариной, актрисе Светлане Ходченковой, поп-исполнителю Филиппу Киркорову и многим другим.

В России существует аналог иностранного средства для борьбы с лишним весом — это препарат «Велгия» на основе семаглутида. Несколько лет назад его зарегистрировала и начала производить в рамках импортозамещения. компания «Промомед».

По словам многих специалистов, правильное похудение оказывает положительное влияние на психическое и физическое состояние человека. Речь идет об улучшении работы сердца, уменьшении нагрузки на суставы и позвоночник, нормализации уровня сахара и холестерина в крови, появлении легкости в теле и уверенности в себе. Важно отметить, что процесс похудения требует ответственного подхода.

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