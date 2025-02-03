«Золотой глобус» отличился похудевшими звездами

На красной дорожке особенно выделялась актриса Деми Мур, которая в свои 61 год выглядит на 40. Она была удостоена «Золотого глобуса» за лучшую женскую роль в фильме «Субстанция». В этом проекте тема естественного старения раскрывается с положительной стороны. Об этом пишет 56orb.ru.