Знаменитого педагога не стало в Уфе

Педагог в последние годы жизни возглавляла лицей №68 в Калининском районе Уфы, до этого — с 2011 по 2020 годы — руководила школой №53. Всего системе образования столицы Башкирии любимая детьми и уважаемая коллегами Светлана Стрелкова посвятила около 30 лет своей жизни.