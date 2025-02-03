Знаменитого педагога не стало в Уфе

Posted 3 февраля, 15:19
Published 3 февраля, 15:19
Modified 3 февраля, 18:59
Updated 3 февраля, 18:59
Педагог в последние годы жизни возглавляла лицей №68 в Калининском районе Уфы, до этого — с 2011 по 2020 годы — руководила школой №53. Всего системе образования столицы Башкирии любимая детьми и уважаемая коллегами Светлана Стрелкова посвятила около 30 лет своей жизни.
— Человек с огромным сердцем. Она очень любила детей, ценила труд каждого учителя и сотрудника школы, — описывают её коллеги.
Прощание с педагогом состоится в 13:00 во вторник, 4 февраля, в зале «Вознесение» (Цветочная, 2/3).