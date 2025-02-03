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Posted 3 февраля, 15:19

Published 3 февраля, 15:19

Modified 3 февраля, 18:59

Updated 3 февраля, 18:59

В Уфе скончалась педагог Светлана Стрелкова

Знаменитого педагога не стало в Уфе

3 февраля 2025, 15:19
Фото: МАОУ «Центр образования №53 им. И. В. Максимча» / Vk.

В Уфе скончалась педагог Светлана Стрелкова

Почётный работник сферы образования Светлана Стрелкова ушла из жизни в столице Башкирии, сообщило руководство центра образования №53 в понедельник, 3 февраля.

Педагог в последние годы жизни возглавляла лицей №68 в Калининском районе Уфы, до этого — с 2011 по 2020 годы — руководила школой №53. Всего системе образования столицы Башкирии любимая детьми и уважаемая коллегами Светлана Стрелкова посвятила около 30 лет своей жизни.

— Человек с огромным сердцем. Она очень любила детей, ценила труд каждого учителя и сотрудника школы, — описывают её коллеги.

Прощание с педагогом состоится в 13:00 во вторник, 4 февраля, в зале «Вознесение» (Цветочная, 2/3).

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии скончался мусульманский деятель Тафкиль хазрат Глимшин.

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