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Posted 3 февраля, 10:34

Published 3 февраля, 10:34

Modified 3 февраля, 10:36

Updated 3 февраля, 10:36

Житель Башкирии лишился иномарки из-за семейной ссоры

Женщине переломали ребра во время ссоры

3 февраля 2025, 10:34
Фото: www.drive2.ru.

Житель Башкирии лишился иномарки из-за семейной ссоры

Пострадавшая оказалась случайной жертвой любовных разборок между ее сестрой и сожителем родственницы, сообщает в понедельник, 3 февраля, прокуратура Башкирии.

Преступление было совершено летом 2024 года. В июне в одном из населенных пунктов Альшеевского района поссорилась пара. Свидетельницей ссоры женщины и ее сожителя стала будущая пострадавшая, так как она — сестра прекрасной половины неофициального семейного союза. В пылу ссоры пьяный сожитель сестры сел за руль своей иномарки и ударил по педали газа Mazda CX7. Разъяренный мужчина двинулся задним ходом в направлении сестры сожительницы. При этом дверь иномарки была открыта. Она и сбила женщину с ног. Причем, крайне плачевно для ее здоровья. Врачи диагностировали у пострадавшей не только ушибы и ссадины, но и переломы рёбер. Как итог, водителю пришлось отвечать перед законом по обвинению в населении тяжкого вреда здоровью сестре своей возлюбленной.

Альшеевский районный суд вынес мужчине обвинительный приговор — три года условного срока, лишение водительских прав на два года и конфискация Mazda CX7 в пользу государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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Напомним, ранее в суде Белорецка выслушал приговор высокопоставленный следователь.

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