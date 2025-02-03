Женщине переломали ребра во время ссоры

Преступление было совершено летом 2024 года. В июне в одном из населенных пунктов Альшеевского района поссорилась пара. Свидетельницей ссоры женщины и ее сожителя стала будущая пострадавшая, так как она — сестра прекрасной половины неофициального семейного союза. В пылу ссоры пьяный сожитель сестры сел за руль своей иномарки и ударил по педали газа Mazda CX7. Разъяренный мужчина двинулся задним ходом в направлении сестры сожительницы. При этом дверь иномарки была открыта. Она и сбила женщину с ног. Причем, крайне плачевно для ее здоровья. Врачи диагностировали у пострадавшей не только ушибы и ссадины, но и переломы рёбер. Как итог, водителю пришлось отвечать перед законом по обвинению в населении тяжкого вреда здоровью сестре своей возлюбленной.