Загадочную гибель мальчика три года расследуют в Башкирии

Окончательно убедилась жительница Башкирии в своей версии, когда ей, по собственному рассказу, поступил звонок от неизвестного абонента. Собеседник заявил, что тело ребёнка на самом деле нашли голым и связанным в туалете интерната. Уже в самом учреждении она якобы обнаружила на бездыханное теле следы побоев и удушья.