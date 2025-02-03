Загадочную гибель мальчика три года расследуют в Башкирии

Posted 3 февраля, 13:53
Published 3 февраля, 13:53
Modified 3 февраля, 19:05
Updated 3 февраля, 19:05
Напомним, жуткая трагедия стряслась в январе 2022 года. Тогда в Серафимовском доме-интернате скончался 13-летний подросток. По официальной версии, озвученной персоналом, погиб мальчик из-за приступа эпилепсии.
Мать погибшего же уверена: смерть носит криминальный характер. Так, женщина указывает на то, что эпилептические приступы у её сына купировались медицинскими препаратами, а сами работники интерната постоянно заверяли, что мальчик идёт на поправку.
Окончательно убедилась жительница Башкирии в своей версии, когда ей, по собственному рассказу, поступил звонок от неизвестного абонента. Собеседник заявил, что тело ребёнка на самом деле нашли голым и связанным в туалете интерната. Уже в самом учреждении она якобы обнаружила на бездыханное теле следы побоев и удушья.
В январе 2025 года женщина вновь обратилась к следователям с требованием отчитаться о ходе расследования уголовного дела, ход которого явно забуксовал.
Бастрыкин потребовал местное управление ведомства отправить ему доклад о том, что было сделано за три года в этом направлении.
Ранее Mkset сообщал о педофильском скандале в Белорецком районе. Ряд источников заявил, якобы к произошедшему имели отношение представители местной элиты. Экс-глава района между тем публично заявил, что не причастен к делу.