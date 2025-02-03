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Posted 3 февраля, 13:53

Published 3 февраля, 13:53

Modified 3 февраля, 19:05

Updated 3 февраля, 19:05

Бастрыкин взялся за таинственную смерть ребёнка в Башкирии

Загадочную гибель мальчика три года расследуют в Башкирии

3 февраля 2025, 13:53
Фото: 1MI.

Бастрыкин взялся за таинственную смерть ребёнка в Башкирии

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на обращение приёмной матери погибшего воспитанника интерната из Башкортостана, отчитались в пресс-службе ведомства в понедельник, 3 февраля

Напомним, жуткая трагедия стряслась в январе 2022 года. Тогда в Серафимовском доме-интернате скончался 13-летний подросток. По официальной версии, озвученной персоналом, погиб мальчик из-за приступа эпилепсии.

Мать погибшего же уверена: смерть носит криминальный характер. Так, женщина указывает на то, что эпилептические приступы у её сына купировались медицинскими препаратами, а сами работники интерната постоянно заверяли, что мальчик идёт на поправку.

Окончательно убедилась жительница Башкирии в своей версии, когда ей, по собственному рассказу, поступил звонок от неизвестного абонента. Собеседник заявил, что тело ребёнка на самом деле нашли голым и связанным в туалете интерната. Уже в самом учреждении она якобы обнаружила на бездыханное теле следы побоев и удушья.

В январе 2025 года женщина вновь обратилась к следователям с требованием отчитаться о ходе расследования уголовного дела, ход которого явно забуксовал.

Бастрыкин потребовал местное управление ведомства отправить ему доклад о том, что было сделано за три года в этом направлении.

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Ранее Mkset сообщал о педофильском скандале в Белорецком районе. Ряд источников заявил, якобы к произошедшему имели отношение представители местной элиты. Экс-глава района между тем публично заявил, что не причастен к делу.

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