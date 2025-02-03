Время из сундука: какой увидела эпоху выставка из коллекции Антона Козлова

Posted 3 февраля, 07:37
Published 3 февраля, 07:37
Modified 8 февраля, 13:13
Updated 8 февраля, 13:13
По итогам 2024 года в сфере отечественного искусства выставочный проект «Двадцать один длинный, один короткий» в екатеринбургском Ельцин-Центре стал одним из ключевых (по версии издания «Большой город»). Кураторы Галина Шубина и Светлана Усольцева выбрали 70 произведений 28 художников из коллекции Антона Козлова — в ней насчитывается более 1000 работ, а эксперты называют ее одним из самых представительных собраний отечественного искусства второй половины XX–XXI века.
Как подчеркивают кураторы проекта, для большинства участников этой выставки 2000 год стал временем вступления на арт-сцену. «Последнее советское, первое постсоветсткое» поколение художников впервые вышло за пределы замкнутого сообщества, и в хронологическом контексте выставленные работы символически продолжают разговор, начатый основной музейной экспозицией Ельцин-Центра.
— Возможно, пришло время остановиться, понаблюдать за действительностью и зафиксировать мельчайшие изменения среды как свои собственные, чтобы увидеть, как искусство своим особым образом положит начало новому отсчету, — подчеркивают кураторы Светлана Усольцева и Галина Шубина.
Выставка охватывает историю современного российского искусства последних 20+ лет: живопись, графика, фотографии, объекты, инсталляции, видео. В этом смысле название «Двадцать один длинный, один короткий», которое выставка позаимствовала у работы группы «МишМаш», в том числе отражает период времени, заданный художниками. По словам самого коллекционера Антона Козлова, эти работы осмысляют современные нам события: «это пока не хрестоматия, это искусство еще не повесили на стенку в музее; нам остается только наблюдать за тем, как признание этих авторов будет расширяться и качественно расти».
Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов, внутри которых расположение работ формирует собственную драматургию.
Еще на входе в арт-галерею публику встречает масштабная инсталляция «Razzlе-dazzle» Ирины Кориной (рекордсмен по количеству представленных на выставке работ — прим.авт.), в которой смешивается способ маскировки времен Первой мировой войны, современное оформление городских пространств, бутафория современной архитектуры и тяжелый дух праздника, который неотступно сопровождает российскую обыденность. Рядом же — скульптура Ивана Горшкова «Шар» (серия «Скромное обаяние подпорок») — которая работает по-своему, но тоже — с визуальностью городского пространства и цифровой среды.
Уже внутри, на первом этаже арт-галереи, публику встречают масштабные работы середины нулевых — «Делай как мы!» Александра Виноградова и Владимира Дубосарского и «Мюриды» Алексея Каллимы — они буквально смотрят друг на друга: взгляд на рекламные образы из глянцевых журналов резонирует с локальной хроникой событий. Давид Тер-Оганьян («Подозрительные предметы», «Подозрительные лица») смешивает знакомый (и по-прежнему триггерный) сюжет с узнаваемой эстетикой русского авангарда, находя в них не столько близкие явления, сколько рифму. Художественная мистификация «Паган» Елены Елагиной и Игоря Макаревича исследует «грибной архетип», который авторы находят и в культурном слое, и историческом контексте, не без курехинской иронии вглядываясь в сочетаемость латинского paganus («языческий») и простой русской поганки. Хрупкий баланс между вживанием в образы прошлого и реконструкцией их в реальном времени — фиксирует серия фоторабот Владислава Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени». К игровой форме и исследованию цифровых пространств обращаются Ростан Тавасиев, Иван Горшков, Михаил Добровольский.
На втором этаже галереи представлены произведения художников 2010-2020-х гг. Отчасти полемике иных работ представленные здесь авторы предпочитают минимализм и абстракцию — например, картина Петра Кирюши «Без названия», в которой художник увеличивает изображение до предела, трансформируя до неузнаваемости исходный образ — фрагмент конструкции Манхэттенского моста — в условный узор из линий и пятен. В близком по атмосфере пространстве, кажется, создан и «Скульптор» Александры Паперно — напоминание о первых опытах создания абстракции в истории человечества; серия Александра Повзнера «Вещи» работает с идеей не только близости Вселенной, но и «одомашненного космоса».
Работы последних нескольких лет осмысляют современность: масштабные работы Людмилы Барониной («Супермаркет») и Егора Федоричева («Комната Ипатьева», «О безответной любви к родине»), незаметные, но подчеркнутые хроники повседневности Игоря Самолета («Я проснулся уже уставшим»), оглядывающийся на опыт русских художников «Сундук современного русского искусства» Романа Сакина. После подобных усложнений довольно громко звучит серия фотографий Александра Гронского, которые по-своему отображает сдвиг в знакомом городском пространстве.
Финальный мотив выставки, который закольцовывает ее драматургию, связан с работой группы МишМаш «Двадцать один длинный, один короткий». Эта работа состоит из дверных звонков, кнопки которых защищены отдельными стеклянными элементами. Миша Лейкин и Маша Сумнина сделали ее для выставки «Кондуит и Швамбрания», посвященной творчеству Льва Кассиля. Дело в том, что Швамбрания — страна, придуманная Львом Кассилем вместе с братом Осей ещё в детстве: ее они создали в противовес школьным запретам и злому директору. Мечта прошла мощнейшую проверку на прочность — сквозь революции и войны. При этом в сердце писателя Швамбрания осталась неистребимой, более того — возникли Синегория и Джунгахора, которые Кассиль описал в других своих книгах. Невозможность нажать на эти звонки — иллюстрация времени, к которому подводит выставка. Впрочем, вместе с концептами подчеркнутой тишины и вообще затруднения коммуникации здесь звучат мотивы защиты и сохранения: кнопки из папье-маше нельзя нажать, но потенциал голоса все еще остается — сами звонки настоящие.
Выставка «Двадцать один длинный, один короткий» работает до 23 февраля.