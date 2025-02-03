Время из сундука: какой увидела эпоху выставка из коллекции Антона Козлова

Финальный мотив выставки, который закольцовывает ее драматургию, связан с работой группы МишМаш «Двадцать один длинный, один короткий». Эта работа состоит из дверных звонков, кнопки которых защищены отдельными стеклянными элементами. Миша Лейкин и Маша Сумнина сделали ее для выставки «Кондуит и Швамбрания», посвященной творчеству Льва Кассиля. Дело в том, что Швамбрания — страна, придуманная Львом Кассилем вместе с братом Осей ещё в детстве: ее они создали в противовес школьным запретам и злому директору. Мечта прошла мощнейшую проверку на прочность — сквозь революции и войны. При этом в сердце писателя Швамбрания осталась неистребимой, более того — возникли Синегория и Джунгахора, которые Кассиль описал в других своих книгах. Невозможность нажать на эти звонки — иллюстрация времени, к которому подводит выставка. Впрочем, вместе с концептами подчеркнутой тишины и вообще затруднения коммуникации здесь звучат мотивы защиты и сохранения: кнопки из папье-маше нельзя нажать, но потенциал голоса все еще остается — сами звонки настоящие.