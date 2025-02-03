Врач из-за фото школьницы лишился денег и свободы

Суд вынес обвинительный приговор. Врачу назначили наказание в виде ограничения свободы на десять месяцев, а также наложили на медика штраф в ₽100`000. Мобильник, с помощью которого совершено преступление, конфискован в доход государства. Как отмечают в прокуратуре Башкирии, приговор суда пока в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами процесса.