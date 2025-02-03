Врач из-за фото школьницы лишился денег и свободы

Posted 3 февраля, 07:01
Published 3 февраля, 07:01
Modified 3 февраля, 07:03
Updated 3 февраля, 07:03
Заведующий отделением городской больницы Сибая предстал перед судом по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном доступе к компьютерным данным. Дело в отношении медика вели сотрудники Сибайского МСО СК РФ по Башкирии.
Как выяснило следствие и установил суд, преступление врач совершил в ноябре 2024 года. Тогда к медику обратился некий знакомый и попросил прислать ему фото протоколов медицинского осмотра пациентки. Как уточняют в СК Башкирии, автора просьбы интересовала электронная медицинская карта несовершеннолетней девушки.
Заведующий отделением ради знакомого пошёл на должностное преступление. Он залез в базу больницы и воспользовался современными технологиями, ведь карты и протоколы медики сейчас под своим логином и паролем могут просмотреть по всем системам межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения. Врач перефотографировал смартфоном с экрана компьютера интересующие знакомого данные и отправил снимки ему.
Суд вынес обвинительный приговор. Врачу назначили наказание в виде ограничения свободы на десять месяцев, а также наложили на медика штраф в ₽100`000. Мобильник, с помощью которого совершено преступление, конфискован в доход государства. Как отмечают в прокуратуре Башкирии, приговор суда пока в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами процесса.
Напомним, ранее стало известно, что медицина Башкирии попала в сферу интересов преступного картеля бизнесменов.