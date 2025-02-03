Любознательность ребенка обошлась уфимскому магазину в ₽1,5 млн

В связи с этим прокуратура Октябрьского района Уфы провела проверку и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда в пользу девочки. В результате вмешательства надзорного ведомства девочке выплачено 1,5 млн рублей. Этими деньгами будут распоряжаться ее законные представители.