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Posted 3 февраля, 06:33

Published 3 февраля, 06:33

Modified 3 февраля, 09:56

Updated 3 февраля, 09:56

Уфимка уронила шкаф и получила ₽1,5 млн

Любознательность ребенка обошлась уфимскому магазину в ₽1,5 млн

Обновлено 3 февраля 2025, 09:56
Фото: 1MI.

Уфимка уронила шкаф и получила ₽1,5 млн

Прокуратурой Октябрьского района Уфы проведена проверка в связи с получением несовершеннолетней телесных повреждений, сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 3 февраля.

Тяжелые травмы получила четырёхлетняя девочка в мае 2024 года в магазине мебели по улице Лесотехникума в Уфе. Незакрепленный шкаф упал на ребенка. В результате ее здоровью был причинён тяжкий вред. Врачи диагностировали множество травм: ушиб головного мозга, переломы височных костей с переходом на основание черепа.

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В связи с этим прокуратура Октябрьского района Уфы провела проверку и обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда в пользу девочки. В результате вмешательства надзорного ведомства девочке выплачено 1,5 млн рублей. Этими деньгами будут распоряжаться ее законные представители.

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