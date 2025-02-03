В Уфе подростки взорвали самодельную гранату

Posted 3 февраля, 06:20
Published 3 февраля, 06:20
Modified 3 февраля, 10:01
Updated 3 февраля, 10:01
Жители Кузнецовского Затона в Уфе накануне стали свидетелями громкого и яркого взрыва. По словам местных жителей, мальчишки облюбовали овраг, где проводят испытания самодельных гранат. Один из таких взрывов попал на видео. Судя по записи, ребята что-то кинули в овраг, потом отбежали и стали ждать. Спустя секунду прогремел взрыв с яркой вспышкой. После этого шпана разбежалась.
По словам местных жителей, они стали самостоятельно караулить ребят, чтобы предотвратить дальнейшие испытания.
— У нас тут рядом школа и детский сад. Не дай Бог произойдет непоправимое. Еще ведь, где-то нашли составляющие взрывчатки, все собрали. Одно непонятно, куда только смотрят родители, которые разрешают заниматься такими опасными делами, — прокомментировал один из местных жителей.