В Уфе подростки взорвали самодельную гранату

Жители Кузнецовского Затона в Уфе накануне стали свидетелями громкого и яркого взрыва. По словам местных жителей, мальчишки облюбовали овраг, где проводят испытания самодельных гранат. Один из таких взрывов попал на видео. Судя по записи, ребята что-то кинули в овраг, потом отбежали и стали ждать. Спустя секунду прогремел взрыв с яркой вспышкой. После этого шпана разбежалась.