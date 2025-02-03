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Posted 3 февраля, 06:20

Published 3 февраля, 06:20

Modified 3 февраля, 10:01

Updated 3 февраля, 10:01

В Уфе подростки взорвали самодельную гранату

В Уфе подростки взорвали самодельную гранату

3 февраля 2025, 06:20
Фото: 1MI.
Видео опубликовал телеграмм-канал Mash Batash в понедельник, 3 февраля.
Взрыв в Башкирии аукнулся в Москве
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Жители Кузнецовского Затона в Уфе накануне стали свидетелями громкого и яркого взрыва. По словам местных жителей, мальчишки облюбовали овраг, где проводят испытания самодельных гранат. Один из таких взрывов попал на видео. Судя по записи, ребята что-то кинули в овраг, потом отбежали и стали ждать. Спустя секунду прогремел взрыв с яркой вспышкой. После этого шпана разбежалась.

Видео: Mash Batash. Взрыв гранаты в Уфе

По словам местных жителей, они стали самостоятельно караулить ребят, чтобы предотвратить дальнейшие испытания.

— У нас тут рядом школа и детский сад. Не дай Бог произойдет непоправимое. Еще ведь, где-то нашли составляющие взрывчатки, все собрали. Одно непонятно, куда только смотрят родители, которые разрешают заниматься такими опасными делами, — прокомментировал один из местных жителей.

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