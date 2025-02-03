В РФ растет необходимость реформ в сфере частной экспертизы

Posted 3 февраля, 12:15
Published 3 февраля, 12:15
Modified 3 февраля, 12:17
Updated 3 февраля, 12:17
А от работы таких экспертов могут зависеть исход уголовных дел и жизнь большого количества людей.
АЭР выступила с инициативой установить единые требования к стандартам работы негосударственных экспертов. В частности, речь идет о проведении экспертиз через государственную информационную систему, обеспечении контроля при загрузке заключений в ЕГРЗ и возможности обжалования заключений экспертизы органами Госстройнадзора. Об этом сообщает versia.ru.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко поддержал идею АЭР. Он заявил, что министерство разработало поправки к Градостроительному кодексу РФ, касающиеся контроля за негосударственной строительно-технической экспертизой (СТЭ).
На данный момент частные компании все еще могут осуществлять СТЭ в уголовных процессах.
Примером необходимости реформ в сфере негосударственной экспертизы может стать уголовное дело против Руслана Алиева, руководителя проектной компании ООО «МСИ». Дело было рассмотрено в первой инстанции Измайловским судом, и Алиева отправили в СИЗО, о чем сообщил обозреватель versia.ru Николай Ольхин.
Как утверждает следствие, компания Алиева должна была выполнить проектные работы для ООО «Оптрон», но не сделала этого. Считается, что целью «проекта» было хищение денежных средств. К делу приложены результаты негосударственной экспертизы, выполненной экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Он должен был выяснить, действительно ли проводились работы, упомянутые в этом деле. Защита утверждает, что заключения эксперта необъективны.
Для этого случая обязательная государственная СТЭ могла бы быть полезной. И суд, и следствие, и защита находятся в странном положении из-за недоработок, в том числе со стороны Минстроя России, и в такой ситуации окажется также Московский городской суд, куда была подана апелляция по делу Алиева.
Адвокат Шота Горгадзе удивился, что обвинение вынесено без экспертизы в государственной организации и без соответствующих доказательств.
Эта ситуация демонстрирует необходимость в изменениях законодательства, чтобы суды могли назначать государственную судебную СТЭ в уголовных процессах.