В РФ растет необходимость реформ в сфере частной экспертизы

Как утверждает следствие, компания Алиева должна была выполнить проектные работы для ООО «Оптрон», но не сделала этого. Считается, что целью «проекта» было хищение денежных средств. К делу приложены результаты негосударственной экспертизы, выполненной экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации. Он должен был выяснить, действительно ли проводились работы, упомянутые в этом деле. Защита утверждает, что заключения эксперта необъективны.