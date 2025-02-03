В Башкирии с аукциона можно купить машину за ₽47500

Самая доступная машина — это отечественная «Десятка» 2000 года выпуска. Росимущество выставляет ее по начальной цене 47500 рублей. Далее идет «Двенашка» 2005 года выпуска за 60899 рублей. В еще один лот почему-то объединили сразу несколько машин. Это две иномарки, Ford Focus и Volkswagen Polo. Также одним лотом отдают четыре ВАЗа и один «Ларгус».