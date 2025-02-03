В Башкирии с аукциона можно купить машину за ₽47500

Posted 3 февраля, 08:39
Published 3 февраля, 08:39
Modified 3 февраля, 09:53
Updated 3 февраля, 09:53
Управление Росимущества по региону решило провести аукцион машин, которые арестовали и изъяли у людей за различные долги. Любой желающий сформировать документ-запрос и отправить его до 7 февраля через «ГИС Торги».
Самая доступная машина — это отечественная «Десятка» 2000 года выпуска. Росимущество выставляет ее по начальной цене 47500 рублей. Далее идет «Двенашка» 2005 года выпуска за 60899 рублей. В еще один лот почему-то объединили сразу несколько машин. Это две иномарки, Ford Focus и Volkswagen Polo. Также одним лотом отдают четыре ВАЗа и один «Ларгус».
По словам специалистов, подобные аукционы все чаще привлекают к себе участников, так как машины идут ценой ниже рыночной, а выкуп зачастую обходится довольно недорого для покупателя.