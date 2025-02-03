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Posted 3 февраля, 08:39

Published 3 февраля, 08:39

Modified 3 февраля, 09:53

Updated 3 февраля, 09:53

Распродажу автомобилей объявили в Уфе

В Башкирии с аукциона можно купить машину за ₽47500

3 февраля 2025, 08:39
Фото: 1MI.

Распродажу автомобилей объявили в Уфе

Аукционная реализация арестованного долгового транспорта состоится зимой в Башкирии, сообщает региональное управление Росимущества в понедельник, 3 февраля.

Управление Росимущества по региону решило провести аукцион машин, которые арестовали и изъяли у людей за различные долги. Любой желающий сформировать документ-запрос и отправить его до 7 февраля через «ГИС Торги».

Самая доступная машина — это отечественная «Десятка» 2000 года выпуска. Росимущество выставляет ее по начальной цене 47500 рублей. Далее идет «Двенашка» 2005 года выпуска за 60899 рублей. В еще один лот почему-то объединили сразу несколько машин. Это две иномарки, Ford Focus и Volkswagen Polo. Также одним лотом отдают четыре ВАЗа и один «Ларгус».

По словам специалистов, подобные аукционы все чаще привлекают к себе участников, так как машины идут ценой ниже рыночной, а выкуп зачастую обходится довольно недорого для покупателя.

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