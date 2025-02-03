В Башкирии продали конфискат на ₽470 млн

Так, в 2024 году ведомству удалось реализовать арестованное имущество на общую сумму в ₽440 млн. Большую её часть составили отобранные за огромные долги квартиры. Ещё ₽17,8 было выручено в категории «обращённого в собственность государства» имущества, в основном речь идёт об автомобилях после пьяной езды их уже бывших владельцев. Бюджет также пополнился на ₽11 млн благодаря реализации древесины из лесного фонда.