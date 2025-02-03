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Posted 3 февраля, 16:02

Published 3 февраля, 16:02

Modified 3 февраля, 18:55

Updated 3 февраля, 18:55

В Башкирии продали конфискат на ₽470 млн

В Башкирии продали конфискат на ₽470 млн

3 февраля 2025, 16:02
Фото: 1MI.
Стало известно, на сколько пополнился бюджет Башкортостана за счёт продажи арестованных квартир и машин — соответствующий отчёт Росимущества изучил Mkset в понедельник, 3 февраля.

Так, в 2024 году ведомству удалось реализовать арестованное имущество на общую сумму в ₽440 млн. Большую её часть составили отобранные за огромные долги квартиры. Ещё ₽17,8 было выручено в категории «обращённого в собственность государства» имущества, в основном речь идёт об автомобилях после пьяной езды их уже бывших владельцев. Бюджет также пополнился на ₽11 млн благодаря реализации древесины из лесного фонда.

Приставы собрали комбо в башкирском подвале
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Ранее Mkset рассказывал о том, как двое жителей Башкирии пытались спрятаться от приставов в подвале.

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