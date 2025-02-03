В Башкирии письмо солдата дошло домой спустя 83 года

Красноармеец Салихьян Кайбышев написал письмо маме на татарском языке простым карандашом. Всего два тетрадных листа. Стоит полагать, что 20-летний солдат писал его в окопе во время передышки после обстрела. Он рассказывает в нем про армейский быт, про службу, а также спрашивает, как дела дома, пишет, что очень скучает. По словам родственников Салихьяна, спустя несколько дней после написания письма молодой человек погиб в боях. Родные несколько лет искали место захоронения и нашли его в село Тупицыно, Калининской области. Это удалось сделать как раз благодаря написанному ранее письму.