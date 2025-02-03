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Posted 3 февраля, 05:05

Published 3 февраля, 05:05

Modified 3 февраля, 10:20

Updated 3 февраля, 10:20

Весточку из прошлого нашли в Коране в Башкортостане

В Башкирии письмо солдата дошло домой спустя 83 года

3 февраля 2025, 05:05
Фото: 1MI.

Весточку из прошлого нашли в Коране в Башкортостане

Обнаружила его родная племянница, а было послано письмо 19 марта 1942 года, сообщает телеканал БСТ в понедельник, 3 февраля.

Красноармеец Салихьян Кайбышев написал письмо маме на татарском языке простым карандашом. Всего два тетрадных листа. Стоит полагать, что 20-летний солдат писал его в окопе во время передышки после обстрела. Он рассказывает в нем про армейский быт, про службу, а также спрашивает, как дела дома, пишет, что очень скучает. По словам родственников Салихьяна, спустя несколько дней после написания письма молодой человек погиб в боях. Родные несколько лет искали место захоронения и нашли его в село Тупицыно, Калининской области. Это удалось сделать как раз благодаря написанному ранее письму.

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