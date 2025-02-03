Природную аномалию заметили на реке в Башкирии

Уже в феврале река Белая стала темнеть и похожа на весеннюю. Из-за аномально теплой погоды, установившейся в регионе в конце января и начале февраля, на поверхность льда вышла вода. По мнению главы Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первова, такой лед представляет большую опасность, в частности, для любителей рыбной ловли. Лед тает на глазах.