Природную аномалию заметили на реке в Башкирии

Posted 3 февраля, 05:09
Published 3 февраля, 05:09
Modified 3 февраля, 10:18
Updated 3 февраля, 10:18
Уже в феврале река Белая стала темнеть и похожа на весеннюю. Из-за аномально теплой погоды, установившейся в регионе в конце января и начале февраля, на поверхность льда вышла вода. По мнению главы Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первова, такой лед представляет большую опасность, в частности, для любителей рыбной ловли. Лед тает на глазах.
— Выходить на такой лед, чтобы порыбачить крайне опасно. Даже не заметите, как провалитесь или вас понесет на льдине по течению, — подчеркнул руководитель Госкомитета.
А также спасатель опубликовал фото реки в районе села Чесноковка под Уфой. В начале и конце дня, где отчетливо видно, как изменилась река.
Однако это не первая теплая зима за историю наблюдений за погодой в Башкирии. По данным pogoda.mail.ru. Максимальная погода 3 февраля в 2016 году была +1С°, а минимальная составила 35С°, в 1956 году.