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Posted 3 февраля, 05:09

Published 3 февраля, 05:09

Modified 3 февраля, 10:18

Updated 3 февраля, 10:18

Природную аномалию заметили на реке в Башкирии

Природную аномалию заметили на реке в Башкирии

3 февраля 2025, 05:09
Фото: 1MI.
На реке в регионе всего за сутки значительно растаял лёд, сообщает в понедельник, 3 февраля, глава Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Уже в феврале река Белая стала темнеть и похожа на весеннюю. Из-за аномально теплой погоды, установившейся в регионе в конце января и начале февраля, на поверхность льда вышла вода. По мнению главы Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первова, такой лед представляет большую опасность, в частности, для любителей рыбной ловли. Лед тает на глазах.

— Выходить на такой лед, чтобы порыбачить крайне опасно. Даже не заметите, как провалитесь или вас понесет на льдине по течению, — подчеркнул руководитель Госкомитета.

А также спасатель опубликовал фото реки в районе села Чесноковка под Уфой. В начале и конце дня, где отчетливо видно, как изменилась река.

Фото в начале дня на реке Белой
Фото в конце дня на реке Белой
Фото в начале дня на реке Белой. Фото: t.me/Pervov_KS
В Башкирии растаяла дорога
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Однако это не первая теплая зима за историю наблюдений за погодой в Башкирии. По данным pogoda.mail.ru. Максимальная погода 3 февраля в 2016 году была +1С°, а минимальная составила 35С°, в 1956 году.

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