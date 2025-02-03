Уфимцы затаскали «СпортМастер» по судам

Поводом для разбирательств в очередной раз стал отказ представителей «Спортмастера» возвращать покупателям деньги за подарочные сертификаты. Как и прежде, надзорное ведомство встало на сторону потребителей, в результате, кроме денег за купон сеть, обязали выплатить и моральную компенсацию. Так, одному из клиентов обязали заплатить ₽3 тыс., другому — ещё ₽10,7 тыс.