mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 14:11

Published 3 февраля, 14:11

Modified 3 февраля, 19:03

Updated 3 февраля, 19:03

«Спортмастер» оштрафовали по жалобе уфимца

Уфимцы затаскали «СпортМастер» по судам

3 февраля 2025, 14:11
Фото: Яндекс Карты.

«Спортмастер» оштрафовали по жалобе уфимца

Многократные нарушения прав потребителей вновь влетели в копеечку крупной сети спортивных товаров, отчитался башкортостанский Роспотребнадзор в понедельник, 3 февраля.

Поводом для разбирательств в очередной раз стал отказ представителей «Спортмастера» возвращать покупателям деньги за подарочные сертификаты. Как и прежде, надзорное ведомство встало на сторону потребителей, в результате, кроме денег за купон сеть, обязали выплатить и моральную компенсацию. Так, одному из клиентов обязали заплатить ₽3 тыс., другому — ещё ₽10,7 тыс.

В марте 2023 года уфимка попыталась обналичить три сертификата «Спортмастера» на сумму ₽75 тыс. В самом магазине женщине заявили, что это невозможно, однако вскоре суд переубедил руководство сети магазинов. В итоге ответчику платить пришлось уже ₽135 тыс. При похожей ситуации в июле 2024 года другой уфимке выплатили ₽21 тыс.

Фантомную говядину нашли в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии предприниматель торговал сомнительным мясом.

Читайте также:
Любознательность ребенка обошлась уфимскому магазину в ₽1,5 млнБойня торгашей на рынке закончилась реальным сроком в БашкирииБизнес задолжал работяге сотни тысяч в Башкирии
#Общество#Спорт#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Суд#Башкортостан#Роспотребнадзор#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Подарочные сертификаты#Права потребителей#Моральная компенсация#СпортМастер#Недобросовестная торговля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика