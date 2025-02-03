Уфимцы затаскали «СпортМастер» по судам

Posted 3 февраля, 14:11
Published 3 февраля, 14:11
Modified 3 февраля, 19:03
Updated 3 февраля, 19:03
Поводом для разбирательств в очередной раз стал отказ представителей «Спортмастера» возвращать покупателям деньги за подарочные сертификаты. Как и прежде, надзорное ведомство встало на сторону потребителей, в результате, кроме денег за купон сеть, обязали выплатить и моральную компенсацию. Так, одному из клиентов обязали заплатить ₽3 тыс., другому — ещё ₽10,7 тыс.
В марте 2023 года уфимка попыталась обналичить три сертификата «Спортмастера» на сумму ₽75 тыс. В самом магазине женщине заявили, что это невозможно, однако вскоре суд переубедил руководство сети магазинов. В итоге ответчику платить пришлось уже ₽135 тыс. При похожей ситуации в июле 2024 года другой уфимке выплатили ₽21 тыс.