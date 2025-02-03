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Posted 3 февраля, 16:11

Published 3 февраля, 16:11

Modified 3 февраля, 18:51

Updated 3 февраля, 18:51

Рыбаки Башкирии получили предостережение

Уфимцы ходят по очень тонкому льду

3 февраля 2025, 16:11
Фото: tg/Октябрьский район Уфы.

Рыбаки Башкирии получили предостережение

Уфимские спасатели напомнили любителям рыбалки о правилах безопасности на февральском льду, сообщили в администрации Октябрьского района в понедельник, 3 февраля.

Весенняя оттепель в феврале продолжает накрывать Башкирию. Спасатели предупреждают, что лед становится тонким и рыхлым, поэтому даже самая обычная рыбалка может закончиться трагично. Однако если вы всё-таки решили поиграть со льдом, стоит помнить о правилах безопасности:

  • Держать мобильник наготове: обязательно зарядите сотовый телефон и предупредите родных и близких, куда именно направляетесь.
  • Возьмите «экстренный набор»: для приключений на рыхлом льду стоит прихватить с собой толстую веревку и нож, чтобы зацепиться за лед, если он проломится.
  • Подсказки природы: если вы заметили, что из лунки начала подниматься вода, срочно покиньте это место — лед начинает опускаться.
  • Выбирайте компанию правильно: на рыбалку во время оттепели лучше позвать опытных товарищей, которые знают, как действовать в случае экстренной ситуации.
  • Держите дистанцию: расстояние между «коллегами» должно быть не менее трех метров, а между лунками — не менее шести.
  • Следуйте указаниям: если вы заметили запрещающие знаки, то не следует играть с судьбой, лучше — соблюдать требования аншлагов.
Рыбак провалился под лед в Башкирии
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Однако стоит заметить, что безопаснее всего будет избежать выхода на тонкий лед, дождавшись более подходящего, морозного периода. Ранее Mkset рассказал, что в Башкирии рыбак погиб подо льдом.

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