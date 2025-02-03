Уфимцы ходят по очень тонкому льду

Весенняя оттепель в феврале продолжает накрывать Башкирию. Спасатели предупреждают, что лед становится тонким и рыхлым, поэтому даже самая обычная рыбалка может закончиться трагично. Однако если вы всё-таки решили поиграть со льдом, стоит помнить о правилах безопасности: