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Posted 3 февраля, 05:31

Published 3 февраля, 05:31

Modified 3 февраля, 10:09

Updated 3 февраля, 10:09

Уфимский нарколог рассказала о признаках наркозависимости

Первые симптомы наркомании — злость и лень

3 февраля 2025, 05:31
Фото: 1MI.

Уфимский нарколог рассказала о признаках наркозависимости

Признаки, сопутствующие употреблению наркотических веществ, перечислила врач республиканского наркодиспансера Ольга Запевалова в беседе с UfaTime.ru, в понедельник, 3 февраля.

Эксперт заявила, что не бывает легких или безопасных наркотических веществ. А также подчеркнула о важности свободы организма человека от каких-либо зависимостей, как от наркотической, так и от алкогольной.

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К основным признаками употребления наркотиков Эксперт РКНД Запевалова относит изменение характера и поведения человека с уклоном в агрессию, ухудшение внешнего вида — неопрятность и неухоженность, частая ложь, смена режима дня — ночное бодрствование и дневной сон, проблемы из-за лени с учебой и работой, а также состояние, схожее с алкогольным опьянением, но без запаха алкоголя.

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