Первые симптомы наркомании — злость и лень

Posted 3 февраля, 05:31
Published 3 февраля, 05:31
Modified 3 февраля, 10:09
Updated 3 февраля, 10:09
Эксперт заявила, что не бывает легких или безопасных наркотических веществ. А также подчеркнула о важности свободы организма человека от каких-либо зависимостей, как от наркотической, так и от алкогольной.
К основным признаками употребления наркотиков Эксперт РКНД Запевалова относит изменение характера и поведения человека с уклоном в агрессию, ухудшение внешнего вида — неопрятность и неухоженность, частая ложь, смена режима дня — ночное бодрствование и дневной сон, проблемы из-за лени с учебой и работой, а также состояние, схожее с алкогольным опьянением, но без запаха алкоголя.