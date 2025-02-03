В Уфе освободили заложника

Posted 3 февраля, 06:10
Published 3 февраля, 06:10
Modified 3 февраля, 10:05
Updated 3 февраля, 10:05
Житель Уфы обратился в прокуратуру РБ с заявлением о нарушении своих прав. Его автомобиль «Hyundai Solaris», после решения суда от 24 октября 2024 года должен был вернуться законному владельцу. Ранее авто похитили и реализовали незаконным путем. После вынесения приговора, судом постановлено вернуть машину потерпевшему. Но этого не произошло. Потерпевший ожидал автомобиль весь период следствия и судебного разбирательства почти три месяца. Более того, машину незаконно переместили на другую стоянку.
По поручению прокуратуры республики прокуратура Октябрьского района Уфы в январе 2025 года внесла в адрес начальника городского Управления МВД России представление, которое было незамедлительно рассмотрено. В итоге, заложника бюрократии освободили: иномарка была в этот же день возвращена законному владельцу без взимания платы за ее хранение на спецстоянке.