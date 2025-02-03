В Уфе освободили заложника

Житель Уфы обратился в прокуратуру РБ с заявлением о нарушении своих прав. Его автомобиль «Hyundai Solaris», после решения суда от 24 октября 2024 года должен был вернуться законному владельцу. Ранее авто похитили и реализовали незаконным путем. После вынесения приговора, судом постановлено вернуть машину потерпевшему. Но этого не произошло. Потерпевший ожидал автомобиль весь период следствия и судебного разбирательства почти три месяца. Более того, машину незаконно переместили на другую стоянку.