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Posted 3 февраля, 06:10

Published 3 февраля, 06:10

Modified 3 февраля, 10:05

Updated 3 февраля, 10:05

Уфимец через суд забрал свой автомобиль у полицейских

В Уфе освободили заложника

3 февраля 2025, 06:10
Фото: 1MI.

Уфимец через суд забрал свой автомобиль у полицейских

Прокурорская проверка выявила нарушение прав на владение и пользование своим имуществом после обращения уфимца, сообщает надзорное ведомство в понедельник, 3 февраля.

Житель Уфы обратился в прокуратуру РБ с заявлением о нарушении своих прав. Его автомобиль «Hyundai Solaris», после решения суда от 24 октября 2024 года должен был вернуться законному владельцу. Ранее авто похитили и реализовали незаконным путем. После вынесения приговора, судом постановлено вернуть машину потерпевшему. Но этого не произошло. Потерпевший ожидал автомобиль весь период следствия и судебного разбирательства почти три месяца. Более того, машину незаконно переместили на другую стоянку.

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По поручению прокуратуры республики прокуратура Октябрьского района Уфы в январе 2025 года внесла в адрес начальника городского Управления МВД России представление, которое было незамедлительно рассмотрено. В итоге, заложника бюрократии освободили: иномарка была в этот же день возвращена законному владельцу без взимания платы за ее хранение на спецстоянке.

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