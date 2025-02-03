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Posted 3 февраля, 08:40

Published 3 февраля, 08:40

Modified 3 февраля, 08:45

Updated 3 февраля, 08:45

В Башкирии ждут похолодание

Уфа уходит в минус

3 февраля 2025, 08:40
Фото: 1MI.

В Башкирии ждут похолодание

Прогноз метеорологов на завтра, 4 февраля, не сулит региону продолжения оттепели, сообщает в понедельник, 3 февраля, Госкомитет РБ по ЧС.

Региональные спасатели просят жителей Башкортостана приготовиться — зима снова начинает вступать в свои права. Так, прогноз погоды в Уфе на завтра, 4 февраля, сулит минусовые ночные температуры. Аналогичная картина складывается и по всей Башкирии.

Во вторник, 4 февраля, в Республике Башкортостан ожидаются ночные осадки, снег и мокрый снег, и облачная погода днём. В темное время суток на улице будет -3С°…-8С°, а в светлое воздух прогреется до +1С°…-4С°.

Погода в Уфе завтра, 4 февраля, тоже будет облачной, но с прояснениями и усилением порывов ветра до 10 м/с. Ночью в Уфе ожидают от -3С° до -5С°, днем в Уфе будет от 0С° до -2С°.

Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернутся морозы
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Ранее синоптики рассказали, когда в Башкирию и Уфу вернутся морозы.

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