Уфа уходит в минус

Posted 3 февраля, 08:40
Published 3 февраля, 08:40
Modified 3 февраля, 08:45
Updated 3 февраля, 08:45
Региональные спасатели просят жителей Башкортостана приготовиться — зима снова начинает вступать в свои права. Так, прогноз погоды в Уфе на завтра, 4 февраля, сулит минусовые ночные температуры. Аналогичная картина складывается и по всей Башкирии.
Во вторник, 4 февраля, в Республике Башкортостан ожидаются ночные осадки, снег и мокрый снег, и облачная погода днём. В темное время суток на улице будет -3С°…-8С°, а в светлое воздух прогреется до +1С°…-4С°.
Погода в Уфе завтра, 4 февраля, тоже будет облачной, но с прояснениями и усилением порывов ветра до 10 м/с. Ночью в Уфе ожидают от -3С° до -5С°, днем в Уфе будет от 0С° до -2С°.