Цены на новые квартиры взлетели в Уфе

Цены на жилье в Уфе опережают среднюю динамику по стране. Так, за первый месяц 2025 года цена квадратного метра в новостройке в Уфе выросла на 0,8%, до ₽167`944. При этом стоимость квартиры в новостройке выросла почти вдвое больше цены «квадрата» — на 1,4%, до ₽7`661`805. Для сравнения: цена квартиры в новостройке в Казани перешагнула психологический барьер и сейчас составляет ₽10`967`671.