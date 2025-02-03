Цены на новые квартиры взлетели в Уфе

Posted 3 февраля, 04:19
Published 3 февраля, 04:19
Modified 3 февраля, 04:19
Updated 3 февраля, 04:19
Аналитики сферы недвижимости провели исследование динамики стоимости квадратных метров в новостройках региональных центров России. Эксперты портала «Мир квартир» пришли к выводу, что рост цен на новые квартиры продолжается, хотя сейчас уже не семимильными шагами. Так, в январе 2025 года в России произошел рост цен на 0,8%, и теперь квадратный метр строящейся недвижимости стоит ₽142`749. Башкирия на этом фоне теряет свою привлекательность как локация для инвестиции в недвижимость.
Цены на жилье в Уфе опережают среднюю динамику по стране. Так, за первый месяц 2025 года цена квадратного метра в новостройке в Уфе выросла на 0,8%, до ₽167`944. При этом стоимость квартиры в новостройке выросла почти вдвое больше цены «квадрата» — на 1,4%, до ₽7`661`805. Для сравнения: цена квартиры в новостройке в Казани перешагнула психологический барьер и сейчас составляет ₽10`967`671.
— По нашим оценкам, стоимость жилья в России в среднем по стране будет продолжать расти, но темпы роста будут невысокими, примерно соответствующими уровню инфляции. В регионах, где наблюдается нехватка нового жилья, цены будут расти. В то же время в городах, где рынок новостроек насыщен, цены могут снижаться. Застройщики уже начали снижать активность, и в январе предложение на первичном рынке в России уменьшилось на 6%, — отмечает генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.