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Posted 3 февраля, 11:33

Published 3 февраля, 11:33

Modified 3 февраля, 11:36

Updated 3 февраля, 11:36

Фиксированный набор обойдется жителям Башкирии в ₽21`357

Сколько стоит выжить в Башкирии — данные статистики

3 февраля 2025, 11:33
Фото: mkset.ru.

Фиксированный набор обойдется жителям Башкирии в ₽21`357

Росстат подсчитал стоимость фиксированного набора товаров. В Башкирии он обойдется в ₽21`357 в месяц, согласно данным на понедельник, 3 февраля.

Стоимость выживания, или фиксированного набора из почти шести десятков видов товаров и услуг, в Республике Башкортостан в конце 2024 года составила ₽21`357. За месяц, с ноября по декабрь, цена выживания в Башкирии подросла всего на 1,2%. Впрочем, и инфляция в конце 2024 года тоже замедлилась в России. В среднем по стране цена фиксированного набора в декабре 2024 года составила ₽23`780, что выше, чем в Башкортостане. Дело в том, что основной «вклад» в высокую среднюю цену выживания в России делают отдаленные регионы, где из-за сложностей логистики большинство товаров стоят, по меркам «континентальной» РФ, просто заоблачные деньги.

В Росстате подсчитали, что дешевле всего на Урале потребительский набор обойдется жителям Мордовии — ₽20`780, а больше всех заплатят жители Пермского края — около ₽23`500.

Чем придётся заниматься на самой дорогой вакансии Башкирии
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Ранее Mkset рассказал, что уфимцы могут получить почти ₽200 000, руководя закупками комплектующих товаров. Эту и еще пять других вакансий с обещанием высокой оплаты труда для уфимцев подобрали в городской администрации.

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