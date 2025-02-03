Сколько стоит выжить в Башкирии — данные статистики

Стоимость выживания, или фиксированного набора из почти шести десятков видов товаров и услуг, в Республике Башкортостан в конце 2024 года составила ₽21`357. За месяц, с ноября по декабрь, цена выживания в Башкирии подросла всего на 1,2%. Впрочем, и инфляция в конце 2024 года тоже замедлилась в России. В среднем по стране цена фиксированного набора в декабре 2024 года составила ₽23`780, что выше, чем в Башкортостане. Дело в том, что основной «вклад» в высокую среднюю цену выживания в России делают отдаленные регионы, где из-за сложностей логистики большинство товаров стоят, по меркам «континентальной» РФ, просто заоблачные деньги.