Сколько стоит выжить в Башкирии — данные статистики

Posted 3 февраля, 11:33
Published 3 февраля, 11:33
Modified 3 февраля, 11:36
Updated 3 февраля, 11:36
Стоимость выживания, или фиксированного набора из почти шести десятков видов товаров и услуг, в Республике Башкортостан в конце 2024 года составила ₽21`357. За месяц, с ноября по декабрь, цена выживания в Башкирии подросла всего на 1,2%. Впрочем, и инфляция в конце 2024 года тоже замедлилась в России. В среднем по стране цена фиксированного набора в декабре 2024 года составила ₽23`780, что выше, чем в Башкортостане. Дело в том, что основной «вклад» в высокую среднюю цену выживания в России делают отдаленные регионы, где из-за сложностей логистики большинство товаров стоят, по меркам «континентальной» РФ, просто заоблачные деньги.
В Росстате подсчитали, что дешевле всего на Урале потребительский набор обойдется жителям Мордовии — ₽20`780, а больше всех заплатят жители Пермского края — около ₽23`500.
Ранее Mkset рассказал, что уфимцы могут получить почти ₽200 000, руководя закупками комплектующих товаров. Эту и еще пять других вакансий с обещанием высокой оплаты труда для уфимцев подобрали в городской администрации.