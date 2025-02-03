Новый скандал в Белорецке: следователь оказался преступником и пошёл под суд

В итоге, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неприятеля ушло в суд. В чем именно «провинился» визави следователя судом не уточняется. По данным Mkset, речь об известном в Башкирии конфликте между следователем и гаишником, которые боролись за женщину, как видим, всеми доступными им способами. Гаишник задержал следователя за нарушение ПДД, а тот обвинил его в побоях и оскорблении чести и достоинства с иском на ₽500`000 и добился наложения ареста на имущество. Так или иначе, суд быстро раскусил «липу» и частично оправдал подсудимого, признав его виновным только в превышении должностных полномочий. Приговор — 3,5 года в колонии общего режима.