mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 07:24

Published 3 февраля, 07:24

Modified 3 февраля, 09:17

Updated 3 февраля, 09:17

Следователя осудили за подлог в Башкирии

Новый скандал в Белорецке: следователь оказался преступником и пошёл под суд

3 февраля 2025, 07:24
Фото: 1MI.

Следователя осудили за подлог в Башкирии

Сотрудник Следственного комитета сфабриковал дело в отношении своего неприятеля и подговорил сослуживцев дать лживые показания, сообщает в понедельник, 3 февраля, объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан.
Дело о педофилии в Белорецке: новые подробности
Узнать подробнее

Настоящий криминальный клубок пришлось распутывать правоохранителям и суду в Белорецком районе. На скамье подсудимых за служебный подлог оказался высокопоставленный сыщик. Заместитель руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан привлекли к уголовной отвественности за превышение должностных полномочий. Мужчина сфабриковал уголовное дело в отношении жителя Белорецка.

Свой высокий пост подсудимый занимал с осени 2017 года. Он решил воспользоваться служебным положением для личных разборок. Мужчина сфальсицировал преступление, которое якобы совершил его неприятель. В качестве «неопровержимых» доказательств вины недруга тот использовал фиктивные показания знакомых и сослуживцев.

В итоге, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неприятеля ушло в суд. В чем именно «провинился» визави следователя судом не уточняется. По данным Mkset, речь об известном в Башкирии конфликте между следователем и гаишником, которые боролись за женщину, как видим, всеми доступными им способами. Гаишник задержал следователя за нарушение ПДД, а тот обвинил его в побоях и оскорблении чести и достоинства с иском на ₽500`000 и добился наложения ареста на имущество. Так или иначе, суд быстро раскусил «липу» и частично оправдал подсудимого, признав его виновным только в превышении должностных полномочий. Приговор — 3,5 года в колонии общего режима.

Теперь в суд ушло и уголовное дело в отношении самого следователя. Он с судом и следствием сотрудничать отказался, воспользовавшись отказом от дачи показаний. Но это не спасло его от обвинительного приговора. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на мошенничество. Приговор суда — пять лет в колонии общего режима и пожизненное отлучение от службы в органах правопорядка.

Вердикт был оглашен в конце января 2025 года. Необычным делом и все его подноготной уже заинтересовался Центральный аппарат СК. Историю взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Войной между ГИБДД и Следкомом в Башкирии займется Москва
Узнать подробнее
Читайте также:
«Нож выкинь!» Спор за парковку кончился стрельбой в УфеДаже ДТП не обходятся без Бастрыкина в Башкирии«Самый блатной» уфимец может сесть на 15 лет
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Конфликт#Суд#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Александр Бастрыкин#Белебей#Мелеуз#Янаул#ГАИ#Республика Башкортостан#Следственный комитет#Превышение должностных полномочий#Служебный подлог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика