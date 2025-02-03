Новый скандал в Белорецке: следователь оказался преступником и пошёл под суд

Posted 3 февраля, 07:24
Published 3 февраля, 07:24
Modified 3 февраля, 09:17
Updated 3 февраля, 09:17
Настоящий криминальный клубок пришлось распутывать правоохранителям и суду в Белорецком районе. На скамье подсудимых за служебный подлог оказался высокопоставленный сыщик. Заместитель руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан привлекли к уголовной отвественности за превышение должностных полномочий. Мужчина сфабриковал уголовное дело в отношении жителя Белорецка.
Свой высокий пост подсудимый занимал с осени 2017 года. Он решил воспользоваться служебным положением для личных разборок. Мужчина сфальсицировал преступление, которое якобы совершил его неприятель. В качестве «неопровержимых» доказательств вины недруга тот использовал фиктивные показания знакомых и сослуживцев.
В итоге, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неприятеля ушло в суд. В чем именно «провинился» визави следователя судом не уточняется. По данным Mkset, речь об известном в Башкирии конфликте между следователем и гаишником, которые боролись за женщину, как видим, всеми доступными им способами. Гаишник задержал следователя за нарушение ПДД, а тот обвинил его в побоях и оскорблении чести и достоинства с иском на ₽500`000 и добился наложения ареста на имущество. Так или иначе, суд быстро раскусил «липу» и частично оправдал подсудимого, признав его виновным только в превышении должностных полномочий. Приговор — 3,5 года в колонии общего режима.
Теперь в суд ушло и уголовное дело в отношении самого следователя. Он с судом и следствием сотрудничать отказался, воспользовавшись отказом от дачи показаний. Но это не спасло его от обвинительного приговора. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на мошенничество. Приговор суда — пять лет в колонии общего режима и пожизненное отлучение от службы в органах правопорядка.
Вердикт был оглашен в конце января 2025 года. Необычным делом и все его подноготной уже заинтересовался Центральный аппарат СК. Историю взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.