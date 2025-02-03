Сирота из Белорецкого района погиб на СВО

Андрей вместе со старшим братом воспитывался сначала в Доме малютки, а потом в Узянском детском доме. Там же и окончил школу. После окончания СВО он хотел жениться и построить большой дом. Простится с ним также пришли его учителя, которые не смогли сдержать слез во время церемонии похорон героически погибшего земляка.