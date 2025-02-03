Сирота из Белорецкого района погиб на СВО

Posted 3 февраля, 05:29
Published 3 февраля, 05:29
Modified 3 февраля, 10:11
Updated 3 февраля, 10:11
Прощание с воином состоялось на аллее Героев в Белорецке. По словам знакомых и друзей Андрея, он был храбрым бойцом. На СВО пошел добровольцем в октябре 2024 года. Во время выполнения приказа командира погиб.
Андрей вместе со старшим братом воспитывался сначала в Доме малютки, а потом в Узянском детском доме. Там же и окончил школу. После окончания СВО он хотел жениться и построить большой дом. Простится с ним также пришли его учителя, которые не смогли сдержать слез во время церемонии похорон героически погибшего земляка.