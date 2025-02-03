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Posted 3 февраля, 05:19

Published 3 февраля, 05:19

Modified 3 февраля, 10:15

Updated 3 февраля, 10:15

Февраль заставит Башкирию достать ватники и валенки

Февраль заставит Башкирию достать ватники и валенки

3 февраля 2025, 05:19
Фото: 1MI.
Уже на этой неделе будут стабильные минусовые температуры, сообщили специалисты Башгидрометцентра в понедельник, 3 февраля.

Понедельник, 3 февраля, так и останется теплым. На протяжении всего дня температура будет от +1С° до 0С°. Ночью похолодает до -7С°. Ветер будет дуть с юга. Из-за этого на дорогах будет гололед. Автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно осторожными.

Синоптики дали ответ на вопрос, когда в Уфе похолодает и в Башкирии ударят морозы. Во вторник, 4 февраля, уже станет прохладнее: днем от 0С° до -5С°, ночью до -12С°. Ветер также южный. По словам метеорологов, температура войдет в свой привычный февральский ритм уже в среду, 5 февраля. Днем будет до -7С°, ночью до -12С°.

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Специалисты отмечают, что из-за потепления на некоторых деревьях стали образовываться почки, но предстоящие морозы все вернут на свои места. Также синоптики рассказали о том, что весна в этом году будет ранней и бурной с резким выходом тепла и обильным таянием снега.

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