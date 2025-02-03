Февраль заставит Башкирию достать ватники и валенки

Синоптики дали ответ на вопрос, когда в Уфе похолодает и в Башкирии ударят морозы. Во вторник, 4 февраля, уже станет прохладнее: днем от 0С° до -5С°, ночью до -12С°. Ветер также южный. По словам метеорологов, температура войдет в свой привычный февральский ритм уже в среду, 5 февраля. Днем будет до -7С°, ночью до -12С°.